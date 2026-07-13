Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഭാഗികമായി വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം; കെഎസ്ഇബി
രാജ്യത്താകെ വൈദ്യുതി ആവശ്യകത വര്ധിച്ചതിനാല് പവര് എക്സ്ചേഞ്ചിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ലഭ്യതയിലും കാര്യമായ കുറവാണുള്ളത്.
തിരുവനന്തപുരം|സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഭാഗികമായി വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കെഎസ്ഇബി. എല്നിനോ പ്രതിഭാസത്തെ തുടര്ന്നുണ്ടായ മഴക്കുറവും അന്തരീക്ഷ താപനില താരതമ്യേന ഉയര്ന്ന നിലയില് തുടരുന്നതും കാരണം സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി ഉപയോഗം മുന്കാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഗണ്യമായി വര്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്താകെ വൈദ്യുതി ആവശ്യകത വര്ധിച്ചതിനാല് പവര് എക്സ്ചേഞ്ചിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ലഭ്യതയിലും കാര്യമായ കുറവാണുള്ളത്.
സംസ്ഥാനത്ത് മഴ മാറിനില്ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് ഇന്നത്തെ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം മുന് ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏകദേശം 300 മുതല് 400 മെഗാവാട്ട് വരെ ഉയരാന് സാധ്യതയുണ്ട്. പവര് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി ആവശ്യമായ അളവില് വൈദ്യുതി ലഭ്യമാകാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായാല്, ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് വൈകുന്നേരം ഏഴു മണിക്കുശേഷം ഭാഗികമായി വൈദ്യുത നിയന്ത്രണം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാമെന്ന് കെ എസ് ഇ ബി അറിയിച്ചു.
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KSEB has announced potential partial power restrictions across Kerala after 7 PM today. The state faces an electricity deficit due to low rainfall from El Nino and high consumption. Power availability from the national exchange has dropped significantly amid surging demand.