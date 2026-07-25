Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് തിങ്കളാഴ്ച മുതള് മഴ ശക്തമാകും; ആറ് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട്
വടക്കുപടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിലും അതിനോട് ചേര്ന്നുള്ള പശ്ചിമ ബംഗാള് - വടക്കന് ഒഡീഷ തീരങ്ങള്ക്ക് മുകളിലുമായാണ് പുതിയ ന്യൂനമര്ദ്ദം.
തിരുവനന്തപുരം | ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് രൂപപ്പെട്ട പുതിയ ന്യൂനമര്ദ്ദത്തിന്റെ സ്വാധീനഫലമായി സംസ്ഥാനത്ത് തിങ്കളാഴ്ച മുതല് മഴ ശക്തമാകാന് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.വടക്കുപടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിലും അതിനോട് ചേര്ന്നുള്ള പശ്ചിമ ബംഗാള് – വടക്കന് ഒഡീഷ തീരങ്ങള്ക്ക് മുകളിലുമായാണ് പുതിയ ന്യൂനമര്ദ്ദം.
അടുത്ത 2 -3 ദിവസത്തിനുള്ളില് ഇത് കൂടുതല് ശക്തി പ്രാപിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്. തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് രാജസ്ഥാനും സമീപപ്രദേശങ്ങള്ക്കും മുകളിലായി രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമര്ദ്ദം അതേ മേഖലയില് തന്നെ തുടരുകയാണ്. ഇതിന്റെയെല്ലാം സ്വാധീനഫലമായി തിങ്കളാഴ്ച മുതല് ബുധനാഴ്ച വരെ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് പ്രവചിക്കുന്നത്.
ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായി തിങ്കളാഴ്ച എറണാകുളം, തൃശൂര്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലും ചൊവ്വാഴ്ച പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബുധനാഴ്ച തൃശൂര്, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലാണ് ശക്തമായ മഴ കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് പ്രവചിക്കുന്നത്.
Content Highlights: Heavy rain is expected across Kerala from Monday due to a low-pressure system in the Bay of Bengal. IMD issued a yellow alert for six districts including Ernakulam and Kozhikode. The weather system is likely to intensify in the coming days.