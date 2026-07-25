Connect with us

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് തിങ്കളാഴ്ച മുതള്‍ മഴ ശക്തമാകും; ആറ് ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലര്‍ട്ട്

വടക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലിലും അതിനോട് ചേര്‍ന്നുള്ള പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ - വടക്കന്‍ ഒഡീഷ തീരങ്ങള്‍ക്ക് മുകളിലുമായാണ് പുതിയ ന്യൂനമര്‍ദ്ദം.

Published

Jul 25, 2026 4:35 pm |

Last Updated

Jul 25, 2026 4:35 pm

തിരുവനന്തപുരം |  ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലില്‍ രൂപപ്പെട്ട പുതിയ ന്യൂനമര്‍ദ്ദത്തിന്റെ സ്വാധീനഫലമായി സംസ്ഥാനത്ത് തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ മഴ ശക്തമാകാന്‍ സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.വടക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലിലും അതിനോട് ചേര്‍ന്നുള്ള പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ – വടക്കന്‍ ഒഡീഷ തീരങ്ങള്‍ക്ക് മുകളിലുമായാണ് പുതിയ ന്യൂനമര്‍ദ്ദം.

അടുത്ത 2 -3 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ഇത് കൂടുതല്‍ ശക്തി പ്രാപിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ രാജസ്ഥാനും സമീപപ്രദേശങ്ങള്‍ക്കും മുകളിലായി രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമര്‍ദ്ദം അതേ മേഖലയില്‍ തന്നെ തുടരുകയാണ്. ഇതിന്റെയെല്ലാം സ്വാധീനഫലമായി തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ ബുധനാഴ്ച വരെ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില്‍ ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് പ്രവചിക്കുന്നത്.

ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായി തിങ്കളാഴ്ച എറണാകുളം, തൃശൂര്‍, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍കോട് ജില്ലകളിലും ചൊവ്വാഴ്ച പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍കോട് ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബുധനാഴ്ച തൃശൂര്‍, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍കോട് ജില്ലകളിലാണ് ശക്തമായ മഴ കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് പ്രവചിക്കുന്നത്.

Content Highlights: Heavy rain is expected across Kerala from Monday due to a low-pressure system in the Bay of Bengal. IMD issued a yellow alert for six districts including Ernakulam and Kozhikode. The weather system is likely to intensify in the coming days.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

പാര്‍ട്ടി ധര്‍മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ തീരുമാനത്തിനൊപ്പം; രാജിയില്‍ പ്രതികരിച്ച് ബിജെപി ദേശീയ നേതൃത്വം

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് തിങ്കളാഴ്ച മുതള്‍ മഴ ശക്തമാകും; ആറ് ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലര്‍ട്ട്

National

കാനഡയില്‍ ഇന്ത്യാക്കാരി കൊല്ലപ്പെട്ടു; പങ്കാളി അറസ്റ്റില്‍

National

ധര്‍മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വിജയം; സമരം തുടരും: അഭിജീത് ദീപ്‌കെ

National

'ദേശവിരുദ്ധ ശക്തികള്‍ സാഹചര്യം ചൂഷണം ചെയ്യാതിരിക്കാനും ദേശീയ ഐക്യം തകരാതിരിക്കാനും രാജിവെക്കുന്നു'

National

പ്രതിഷേധം ലക്ഷ്യം കണ്ടു; കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി ധര്‍മേന്ദ്ര പ്രധാന്‍ രാജിവച്ചു

International

കരിങ്കടലില്‍ വാണിജ്യ കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം; ഇന്ത്യന്‍ നാവികന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു