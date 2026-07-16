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TODAY'S GOLD RATE| സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണ വിലയില് നേരിയ ഇടിവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 200 രൂപ
22 കാരറ്റ് സ്വര്ണം ഗ്രാമിന് 13,135 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്.
കൊച്ചി|സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വര്ണ വിലയില് നേരിയ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഒരു ഗ്രാം സ്വര്ണത്തിന് 25 രൂപയും പവന് 200 രൂപയുമാണ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്(Today’s Gold Rate). ഇതോടെ, 22 കാരറ്റ് സ്വര്ണം ഗ്രാമിന് 13,135 രൂപയും പവന് 1,05,080 രൂപയുമായി.
അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്തെ വെള്ളി വിലയില് മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. നിലവില് ഗ്രാമിന് 235 രൂപയും 10 ഗ്രാമിന് 2350 രൂപയുമാണ് വില.
ശ്രദ്ധിക്കുക: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വര്ണവിലയില് ചെറിയ ആശ്വാസം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ gold price analysis വ്യക്തമാക്കുന്നത് ആഗോള വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങള് കേരളത്തിലും പ്രതിഫലിച്ചു എന്നാണ്. സ്വര്ണം വാങ്ങാന് കാത്തിരിക്കുന്നവര്ക്ക് ഇന്നത്തെ gold price today അനുകൂല സൂചന നല്കുന്നു. എന്നാല് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള് മറികടക്കാന് പെട്ടെന്ന് ഒരു gold loan എടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവര് വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങള് കൃത്യമായി വിലയിരുത്തണം. അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളില് മാത്രം ആശ്രയിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് loan against gold എന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. വിപണിയിലെ today gold rate കൃത്യമായി നിരീക്ഷിച്ച ശേഷം മാത്രം സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങള് എടുക്കുക. ഉയര്ന്ന പലിശ നിരക്കുകള് വരാവുന്നതിനാല് gold loan apply ചെയ്യുന്നതിന് മുന്പ് തിരിച്ചടവ് ശേഷിയും സ്വർണ്ണത്തിന്റെ gold rate പ്രവണതകളും കൃത്യമായി വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
Content Highlights: Gold prices in Kerala recorded a slight decline on July 16, bringing relief to retail buyers. The price of 22 carat gold decreased by Rs 25 per gram and Rs 200 per sovereign. Meanwhile, the silver price in the state remains unchanged, trading stable at Rs 235 per gram.