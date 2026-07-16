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സെന്സെക്സ് 200 പോയിന്റിലധികം ഉയര്ന്നു, നിഫ്റ്റി 24,100ന് മുകളില്
എച്ച്സിഎല്ടെക്, മാരുതി സുസുക്കി ഇന്ത്യ, വിപ്രോ എന്നിവയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് നേട്ടമുണ്ടാക്കിയ ഓഹരികള്
മുംബൈ|പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘര്ഷങ്ങള്ക്കിടയിലും ഇന്ത്യന് ഓഹരി വിപണിയില് നേട്ടം. ആദ്യഘട്ട വ്യാപാരത്തില് നിഫ്റ്റി 50 84.25 പോയിന്റ് (0.35%) ഉയര്ന്ന് 24,162.75ല് എത്തി. സെന്സെക്സ് 285 പോയിന്റ് (0.37%) ഉയര്ന്ന് 77,470.43ല് വ്യാപാരം നടത്തി.
നിഫ്റ്റി50 സൂചികയില് എച്ച്സിഎല്ടെക്, മാരുതി സുസുക്കി ഇന്ത്യ, വിപ്രോ എന്നിവയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് നേട്ടമുണ്ടാക്കിയ ഓഹരികള്. നിഫ്റ്റി മിഡ്ക്യാപ് 100, നിഫ്റ്റി സ്മോള്ക്യാപ് 100 സൂചികകള് 0.5% വരെ നേട്ടമുണ്ടാക്കി. രാവിലെ വ്യാപാര സമയത്ത് ഏകദേശം രണ്ട് ശതമാനം ഉയര്ന്നതിന് ശേഷം നിഫ്റ്റി ഐടി നേട്ടങ്ങള് കൈവരിച്ചു.
സെന്സെക്സ് പാക്കില് എച്ച്സിഎല് ടെക്നോളജീസ്, മഹീന്ദ്ര ആന്ഡ് മഹീന്ദ്ര, മാരുതി, ടെക് മഹീന്ദ്ര, ഇന്ഫോസിസ്, ബജാജ് ഫിനാന്സ് എന്നിവ നേട്ടത്തോടെ വ്യാപാരം നടത്തി. എറ്റേണല്, ബജാജ് ഫിന്സെര്വ്, ആക്സിസ് ബേങ്ക്, ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നിവ പിന്നിലാണ്.
മേഖലാടിസ്ഥാനത്തില്, നിഫ്റ്റി ഐടിയും നിഫ്റ്റി കണ്സ്യൂമര് ഡ്യൂറബിള്സ് വിഭാഗവും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. നിഫ്റ്റി ഫിനാന്ഷ്യല് സര്വീസസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് ഇടിവ് നേരിട്ടത്.
Content Highlights:
The Indian stock market recorded significant gains in early trade despite ongoing tensions in West Asia. The Nifty 50 rose by 84.25 points to reach 24,162.75 while the Sensex gained 285 points. Leading gainers included HCL Tech, Maruti Suzuki, and Wipro, with the IT sector performing exceptionally well.