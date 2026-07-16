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ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് മൂല്യമിടിഞ്ഞു; യു എ ഇയിലുള്ളവർക്ക് ആശ്വാസം
യു എ ഇ താമസ വിസ കൈവശമുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് പ്രവേശന നടപടിക്രമങ്ങൾ ലളിതമാകും.ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഓൺ അറൈവൽ വിസ ലഭിക്കും.
ദുബൈ| ഹെൻലി പാസ്പോർട്ട് സൂചികയിൽ ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ 80-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് താഴ്ന്നു. നേരത്തെ 75 ആയിരുന്നു സ്ഥാനം. പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് വിസ നേടേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇപ്പോഴും 56 ആയി നിൽക്കുന്നതാണ് ആശ്വാസം. യു എ ഇയിൽ താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കുറച്ചു കൂടി പരിഗണന ലഭിക്കും. യു എ ഇ താമസ വിസ കൈവശമുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് പ്രവേശന നടപടിക്രമങ്ങൾ ലളിതമാകും.ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഓൺ അറൈവൽ വിസ ലഭിക്കും.
യു എ ഇ നിവാസികൾ പതിവായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ജനപ്രിയ അവധിക്കാല ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളായ മൗറീഷ്യസ്, സീഷെൽസ്, തായ്്ലാൻഡ്, മലേഷ്യ, ഇന്തോനേഷ്യ, നേപ്പാൾ, ഭൂട്ടാൻ എന്നിവടങ്ങളിൽ നിന്ന് എളുപ്പം അനുമതി ലഭിക്കും. മാലിദ്വീപ്, ശ്രീലങ്ക, ജോർദാൻ, ജോർജിയ, അസർബൈജാൻ, കെനിയ, മഡഗാസ്കർ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലും യു എ ഇ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഇന്ത്യൻ യാത്രക്കാർക്ക് താരതമ്യേന ലളിതമായ പ്രവേശന പ്രക്രിയകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും.യാത്ര ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എയർലൈനുകൾ, എംബസികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇമിഗ്രേഷൻ അധികാരികളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം.
ഈ വർഷം ആദ്യം പുറത്തിറക്കിയ ഹെൻലി പാസ്പോർട്ട് സൂചിക പ്രകാരം ഇന്ത്യ 75-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നിരുന്നു. 2025ൽ ഇന്ത്യക്കാർ 85-ാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു. ഇന്റർനാഷണൽ എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അസോസിയേഷന്റെ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് 199 പാസ്പോർട്ടുകൾ ഹെൻലി പാസ്പോർട്ട് സൂചിക ഇടയ്ക്കിടെ വിലയിരുത്തുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ നിലവിലെ മൊബിലിറ്റി സ്കോർ 56 എന്നതിനർഥം ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് ഉടമകൾക്ക് വിസ-ഫ്രീ എൻട്രി, വിസ-ഓൺ-അറൈവൽ സൗകര്യങ്ങൾ, സന്ദർശക പെർമിറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാവൽ ഓതറൈസേഷനുകൾ എന്നിവയുടെ സംയോജനത്തിലൂടെ 56 ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാണ്.
ഇവയിൽ പലതും ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക, കരീബിയൻ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ്. എന്നിരുന്നാലും, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം, ഷെങ്കൻ മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ജനപ്രിയ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് യാത്രക്കാർ ഇപ്പോഴും മുൻകൂറായി വിസ നേടേണ്ടതുണ്ട്. നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ, അതിർത്തി സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണം, യാത്രാ രേഖകളിലുള്ള വിശ്വാസം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളും പാസ്പോർട്ടിന്റെ ശക്തിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. തൽഫലമായി, ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വലുപ്പമോ ആഗോള സ്വാധീനമോ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി പാസ്പോർട്ടിന്റെ റാങ്കിംഗ് നിർണയിക്കപ്പെടുന്നില്ല.
Content Highlights:
The Indian passport has dropped to the 80th position in the latest Henley Passport Index. Despite the rank drop Indian passport holders can still travel to 56 destinations without a prior visa. UAE residence visa holders with Indian citizenship will get simplified entry processes in several nations.