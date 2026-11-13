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ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് സ്വര്ണവില വീണ്ടും താഴോട്ട്; പവന് കുറഞ്ഞത് 840 രൂപ
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിരക്കിലാണ് സ്വര്ണവില.
കൊച്ചി| സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണവില രണ്ടാമതും കുറഞ്ഞു. ഉച്ചക്ക് ശേഷം ഗ്രാമിന് 105 രൂപ കുറഞ്ഞ് 12,590 രൂപയായി. പവന് 840 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,00,720 രൂപയുമായി. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിരക്കിലാണ് സ്വര്ണവില.
ഇന്ന് രാവിലേയും സ്വര്ണവില ഇടിഞ്ഞിരുന്നു. ഗ്രാമിന് 120 രൂപയും പവന് 960 രൂപയുമാണ് കുറഞ്ഞത്.
തുടര്ച്ചയായ ദിവസങ്ങളില് വന് ഇടിവാണ് സ്വര്ണത്തിന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ഡോളര് കരുത്താര്ജിക്കുന്നത് ഉള്പ്പെടെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ഘടകങ്ങളാണ് സ്വര്ണവിലയില് മാറ്റമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
വിപണിയിൽ സ്വർണ്ണവില തുടർച്ചയായി ഇടിയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്രതീക്ഷിതമായ സാമ്പത്തിക അത്യാവശ്യങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ അവസാന ആശ്രയമായി മാത്രമേ gold loan പരിഗണിക്കാവൂ. വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇന്നത്തെ gold rate എത്രയാണെന്നും gold price today വിപണിയിൽ എങ്ങനെയാണ് നീങ്ങുന്നതെന്നും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. വില കുറയുന്ന സമയത്ത് loan against gold തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വായ്പാ തുകയിൽ കുറവുണ്ടാക്കാൻ ഇടയാക്കും എന്നതിനാൽ കൃത്യമായ gold price analysis നടത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം निर्णयമെടുക്കുക. വിവിധ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്കുകളും today gold rate മാറ്റങ്ങളും താരതമ്യം ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം gold loan apply ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക.
Content Highlights: Gold prices in Kerala dropped for the second time today, falling by Rs 840 per sovereign in the afternoon to hit Rs 1,00,720. Following a morning drop of Rs 960, rates have now reached their lowest level this month. Strengthening of the US dollar and global market trends drove the sharp decline.