Kerala
കാസര്കോട് പത്താം ക്ലാസുകാരിയെ വീടിനുള്ളില് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി
കുണ്ടംകുഴി സ്കൂളില് പഠിക്കുന്ന ദേവിക(15)യാണ് മരിച്ചത്.
കാസര്കോട്| കാസര്കോട് ബന്തടുക്ക ഉന്തത്തടുക്കയില് പത്താം ക്ലാസുകാരിയെ വീടിനുള്ളില് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി. കുണ്ടംകുഴി സ്കൂളില് പഠിക്കുന്ന ദേവിക(15)യാണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെ കിടപ്പുമുറിയില് സാരിയില് തൂങ്ങിയ നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം.
ബന്തടുക്ക ഉന്തത്തടുക്കയിലെ സവിതയുടെ മകളാണ്. പിതാവ് നേരത്തെ മരിച്ചിരുന്നു. വിദ്യാര്ത്ഥിയുടെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയ കാരണം വ്യക്തമല്ല. ബേഡകം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ഇന്ക്വസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള നടപടികള് ആരംഭിച്ചു.
(ശ്രദ്ധിക്കുക, ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യവിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടാം. Helpline 1056. 0471 – 2552056)
---- facebook comment plugin here -----
Latest
International
ഗസ്സ പിടിച്ചെടുക്കാൻ കര ആക്രമണം തുടങ്ങി ഇസ്രാഈൽ;ആക്സിയോസ് റിപ്പോർട്ട്
Kerala
എസ്ഐആര്; കേരളത്തില് അട്ടപ്പാടിയില് തുടക്കം
Kerala
കാസര്കോട് പത്താം ക്ലാസുകാരിയെ വീടിനുള്ളില് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി
Kerala
പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡി മര്ദനം; നിയമസഭയില് വിവരിച്ച് റോജി എം ജോണ്
National
ഡെറാഡൂണില് കനത്ത മഴ, മേഘവിസ്ഫോടനം; മിന്നല്പ്രളയം, രണ്ടുപേരെ കാണാതായി
Kerala
സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ച് സംസാരിച്ചു; മലപ്പുറത്ത് ഡിവൈഎസ്പിക്കെതിരെ വനിത എസ്ഐയുടെ പരാതി
Kerala