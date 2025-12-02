Connect with us

local body election 2025

കാന്തപുരം വാർഡ്; നിഷ്പക്ഷ വോട്ടുകളിൽ കണ്ണുംനട്ട്

കഴിഞ്ഞ തവണയും അബ്ദുല്ല മാസ്റ്റർക്ക് എതിരാളിയായി പത്താം വാർഡിൽ സാലിം കരുവാറ്റയാണ് മത്സരിച്ചിരുന്നത്.

Published

Dec 02, 2025 4:59 pm |

Last Updated

Dec 02, 2025 4:59 pm

പൂനൂർ| തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ണികുളം പഞ്ചായത്തിലെ കാന്തപുരം വാർഡിൽ ഇത്തവണ കനത്ത പോരാട്ടത്തിന് കളമൊരുങ്ങും. കഴിഞ്ഞ തവണ വനിതാ സംവരണമായിരുന്ന വാർഡിൽ ഇത്തവണ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി മുസ്‌ലിം  ലീഗിലെ കെ കെ അബ്ദുല്ല മാസ്റ്ററും എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി സാലിം കരുവാറ്റയുമാണ് മത്സര രംഗത്തുള്ളത്.

കഴിഞ്ഞ തവണ എൽ ഡി എഫ് വിജയിച്ച വാർഡ് തിരിച്ചു പിടിക്കാനായി ഉണ്ണികുളം പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായ കെ കെ അബ്ദുല്ല മാസ്റ്ററെയാണ് യു ഡി എഫ് രംഗത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. അബ്്ദുല്ല മാസ്റ്റർ പത്താം വാർഡിൽ നടത്തിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാണ് യു ഡി എഫ് വോട്ട് അഭ്യർഥിക്കുന്നത്. വാർഡ് നിലനിർത്തുന്നതിന് സി പി എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗമായ യുവ നേതാവിനെയാണ് എൽ ഡി എഫ് രംഗത്തിറക്കിയത്. കുട ചിഹ്നത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്വതന്ത്രനായിട്ടാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണയും അബ്ദുല്ല മാസ്റ്റർക്ക് എതിരാളിയായി പത്താം വാർഡിൽ സാലിം കരുവാറ്റയാണ് മത്സരിച്ചിരുന്നത്.

ജനപ്രതിനിധിയല്ലാതിരുന്നിട്ടും ചോയിമഠം- പത്താം വാർഡിൽ കരുവാറ്റ പാലം, ചേപ്പാ – ചോയിമടം റോഡ് എന്നിവക്ക് എട്ട് കോടി രൂപയുടെ എം എൽ എ ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നടത്തിയ ഇടപെടലുകൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാണ് സാലിം വോട്ട് തേടുന്നത്. ഇരു മുന്നണികൾക്കും വിജയ പ്രതീക്ഷയുള്ള കാന്തപുരം വാർഡിൽ നിഷ്പക്ഷ വോട്ടുകൾ വിധി നിർണയിക്കും.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

യാത്രക്കാരിയെ വഴിയിലിറക്കി വിട്ടതിന് ഓട്ടോ ഡ്രൈവറെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസ്; പ്രതികള്‍ക്ക് ജീവപര്യന്തം

Kerala

കെ എസ് ആര്‍ ടി സിയുടെ എല്ലാ ഡിപ്പോകളും പ്രവര്‍ത്തന ലാഭത്തില്‍: സി എം ഡി. പി എസ് പ്രമോജ് ശങ്കര്‍

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ വീണ്ടും ലൈംഗിക പീഡന ആരോപണം; കോണ്‍ഗ്രസ്സ് നേതൃത്വത്തിന് പരാതി നല്‍കി യുവതി

National

സഞ്ചാര്‍ സാഥി ആപ്പ് സ്വകാര്യതക്കെതിരായ കടന്നാക്രമണം: കെ സി വേണുഗോപാല്‍ എം പി

Kerala

റെയില്‍വേ ഭൂമിയില്‍ 16 ടര്‍ഫ് മൈതാനങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കും; സ്ഥലങ്ങള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക ലക്ഷ്യം

Kerala

ജലനിരപ്പ് ചുവപ്പ് ജാഗ്രതാ ലെവലില്‍; മൂഴിയാര്‍ ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകള്‍ ഉയര്‍ത്തിയേക്കും

Kerala

ലൈംഗിക പീഡനക്കേസ്: അടച്ചിട്ട മുറിയില്‍ വാദം കേള്‍ക്കണം; ആവശ്യവുമായി രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍