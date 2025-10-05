Connect with us

National

ലഡാക്ക് വെടിവെപ്പില്‍ ജുഡീഷ്യല്‍ അന്വേഷണം വേണം; ജയിലില്‍ നിന്ന് സന്ദേശവുമായി വാങ്ചുക്

ജുഡീഷ്യല്‍ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതു വരെ ജയിലില്‍ തുടരും. ആറാം ഷെഡ്യൂളിനും സംസ്ഥാന പദവിക്കും വേണ്ടി ഉറച്ചുനില്‍ക്കുന്നു. ഗാന്ധിയന്‍ രീതിയിലുള്ള പോരാട്ടം തുടരും.

Published

Oct 05, 2025 3:32 pm |

Last Updated

Oct 05, 2025 3:32 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി | സംസ്ഥാന പദവി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങളുന്നയിച്ച് ലഡാക്കില്‍ നടന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിനു നേരെ നടന്ന വെടിവെപ്പില്‍ ജുഡീഷ്യല്‍ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് ആക്ടിവിസ്റ്റും പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തകനുമായ സോനം വാങ്ചുക്. ജയിലില്‍ നിന്നാണ് സോനം ആവശ്യമുന്നയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സന്ദേശം പുറത്തുവിട്ടത്.

നാലുപേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഘര്‍ഷത്തില്‍ ജുഡീഷ്യല്‍ അന്വേഷണം നടത്തണം. ജുഡീഷ്യല്‍ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതു വരെ താന്‍ ജയിലില്‍ തുടരും. ആറാം ഷെഡ്യൂളിനും സംസ്ഥാന പദവിക്കും വേണ്ടി ഉറച്ചുനില്‍ക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലോ അപ്പക്‌സ്‌ ബോഡി എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിച്ചാലും പൂര്‍ണ പിന്തുണ നല്‍കും. ഗാന്ധിയന്‍ രീതിയിലുള്ള പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും ലഡാക്ക് ജനതക്ക് അയച്ച സന്ദേശത്തില്‍ സോനം വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്നലെ സോനത്തെ അഭിഭാഷകനും സഹോദരനും ജയിലില്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സന്ദേശം പുറത്തുവിട്ടത്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് ഉടച്ചുവാര്‍ക്കണം, ശബരിമല തട്ടിപ്പില്‍ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണം: വെള്ളാപ്പള്ളി

Kannur

മോഷണ ശ്രമത്തിനിടെ ഓടിരക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിച്ചയാള്‍ ട്രെയിന്‍ തട്ടി മരിച്ചു

National

ബിഹാര്‍: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികള്‍ നവംബര്‍ 22നു മുമ്പ് പൂര്‍ത്തിയാക്കും

Kerala

നാടിന് നരകം സമ്മാനിച്ച് ഏതോ സ്വര്‍ഗത്തിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ് മുസ്‌ലിം ലീഗുകാര്‍; വിവാദ പരാമര്‍ശവുമായി പി സരിന്‍

National

ലഡാക്ക് വെടിവെപ്പില്‍ ജുഡീഷ്യല്‍ അന്വേഷണം വേണം; ജയിലില്‍ നിന്ന് സന്ദേശവുമായി വാങ്ചുക്

Kerala

ഒമ്പത് വയസ്സുകാരിയുടെ വലതുകൈ മുറിച്ചുമാറ്റിയ സംഭവം: ചികിത്സാ പിഴവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് റിപോര്‍ട്ട്

National

പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ കനത്ത മഴ, മണ്ണിടിച്ചിൽ: 17 പേർ മരിച്ചു; പാലം തകർന്നു