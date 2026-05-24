റഫാ അതിർത്തി തുറക്കാതെ ഇസ്റാഈൽ; ഗസ്സ നിവാസികൾക്ക് തുടർച്ചയായ മൂന്നാം വർഷവും ഹജ്ജ് മുടങ്ങി
ഗസ്സയിലെ ഔഖാഫ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ പതിനായിരത്തിലധികം പൗരന്മാർക്കാണ് ഹജ്ജ് നിർവ്വഹിക്കാനുള്ള അവസരം ഇസ്റാഈൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയത്.
ഹനാൻ അൽ ഹംസ്
ഗസ്സ| റഫാ അതിർത്തി ഇസ്റാഈൽ അടച്ചുപൂട്ടിയതിനെ തുടർന്ന് ഗസ്സയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷവും ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടനം മുടങ്ങി. തുടർച്ചയായ മൂന്നാം വർഷമാണ് ഇസ്റാഈൽ വിലക്കിനെ തുടർന്ന് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിംകൾക്ക് ഹജ്ജ് കർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് തീർത്ഥാടകർ മക്കയിൽ ഒത്തുകൂടുമ്പോഴാണ് ഗസ്സയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ ദുരവസ്ഥ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്.
പതിറ്റാണ്ടുകളായുള്ള തന്റെ ആഗ്രഹം തകർന്നതായി മുമ്പ് ഹജ്ജിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഹനാൻ അൽ ഹംസ് എന്ന അറുപത്തിയഞ്ചുകാരി വ്യക്തമാക്കുന്നു. യുദ്ധത്തിൽ മകനെ നഷ്ടപ്പെടുകയും വീട് തകരുകയും ചെയ്ത തനിക്ക് ഇപ്പോൾ തീർത്ഥാടനത്തിനുള്ള അവസരവും നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണെന്ന് അവർ പറയുന്നു. ഗസ്സയിൽ നിന്നുള്ള മറ്റ് നിരവധി കുടുംബങ്ങളും തങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഇരുന്ന് മൊബൈൽ സ്ക്രീനുകളിലൂടെ മക്കയിലെ ഹജ്ജ് ചടങ്ങുകൾ കണ്ട് കണ്ണീർ വാർക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്.
ഗസ്സയിലെ ഔഖാഫ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ പതിനായിരത്തിലധികം പൗരന്മാർക്കാണ് ഹജ്ജ് നിർവ്വഹിക്കാനുള്ള അവസരം ഇസ്റാഈൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഔദ്യോഗിക നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ തീർത്ഥാടനത്തിന് യോഗ്യത നേടിയിരുന്ന എഴുപത്തിയൊന്ന് പേർ ഹജ്ജ് കർമ്മം നിർവ്വഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇസ്റാഈൽ ആക്രമണങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു. റഫാ അതിർത്തി പൂർണ്ണമായും അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം.
തീർത്ഥാടനം മുടങ്ങിയത് ഗസ്സയിലെ റിലീജിയസ് ടൂറിസം മേഖലയുടെ പൂർണ്ണമായ തകർച്ചയ്ക്കും കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഈ മേഖലയിലെ എഴുപത്തിയെട്ടോളം വരുന്ന ലൈസൻസുള്ള ട്രാവൽ കമ്പനികളാണ് പൂർണ്ണമായി തകർന്നത്. ഈ കമ്പനികളുടെ ഓഫീസുകൾ ഭൂരിഭാഗവും തകർക്കപ്പെടുകയോ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നാല് മില്യൺ ഡോളറിലധികം മൂലധന നഷ്ടത്തിനും സൗദി അറേബ്യയിലെയും ഈജിപ്തിലെയും എയർലൈനുകളിലും ഹോട്ടലുകളിലും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഫണ്ടുകളുടെ നഷ്ടത്തിനും കാരണമായി. മുൻപ് പ്രതിവർഷം പന്ത്രണ്ട് മില്യൺ ഡോളറിലധികം പ്രാദേശിക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്തിരുന്ന മേഖലയായിരുന്നു ഇത്.
യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളോ അതിർത്തികൾ തുറക്കുമെന്ന ഉറപ്പോ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഈ സീസണിൽ യാതൊരുവിധ ഒരുക്കങ്ങളും നടത്താൻ സാധിച്ചില്ലെന്ന് മന്ത്രാലയ വക്താക്കൾ അറിയിച്ചു. മതപരമായ തീർത്ഥാടനങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയ കണക്കുകൂട്ടലുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നും അതിർത്തികൾ തുറക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തണമെന്നും മന്ത്രാലയം അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തോടും സൗദി അറേബ്യയോടും ഈജിപ്തിനോടും അടിയന്തരമായി അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
Summary
For the third consecutive year, Israel has prevented Muslims in Gaza from participating in the annual Hajj pilgrimage by keeping the Rafah border crossing closed. This ongoing restriction has affected over 10,000 Palestinians, causing deep emotional distress to prospective pilgrims who have waited decades for the journey. Furthermore, the systematic blockade has led to the total collapse of Gaza’s religious tourism sector, resulting in millions of dollars in capital losses for local travel companies. The Ministry of Awqaf has urgently appealed to the international community, Saudi Arabia, and Egypt to intervene and separate religious rights from political conflicts.