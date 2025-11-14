Editors Pick
എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകൾക്കും ഒരേ പാസ്വേഡ് ആണോ?; നിങ്ങളെ അപകടം കാത്തിരിക്കുന്നു, ജാഗ്രതൈ!!
ദുർബലമായതോ ആവർത്തിച്ചതോ ആയ പാസ്വേഡുകളാണ് 80 ശതമാനത്തിലധികം സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം. 'ക്രഡൻഷ്യൽ സ്റ്റഫിംഗ്', 'ഫിഷിംഗ്', 'ഐഡൻ്റിറ്റി മോഷണം' തുടങ്ങിയ സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇത് തുറന്നിടുന്നത്.
ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത്, ഇമെയിൽ മുതൽ ബാങ്കിംഗ് വരെയുള്ള നിരവധി ഓൺലൈൻ അക്കൗണ്ടുകളാണ് നമ്മൾ ദിനേന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടി പലരും എല്ലാ വെബ്സൈറ്റുകളിലും ഒരേ പാസ്വേഡ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇത് സൗകര്യപ്രദമായി തോന്നാമെങ്കിലും, ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാ ഭീഷണിക്ക് ഇത് കാരണമാകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ?
സൈബർ സുരക്ഷാ പിഴവുകളിൽ ഏറ്റവും സാധാരണമായ ഒന്നാണ് പാസ്വേഡ് ആവർത്തിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് വ്യക്തിപരമായതും സാമ്പത്തികപരമായതുമായ വിവരങ്ങൾ ഹാക്കർമാർക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നുകാട്ടുന്നു. ഒരൊറ്റ സുരക്ഷാ വീഴ്ച മതി, നിങ്ങളുടെ ഒന്നിലധികം അക്കൗണ്ടുകൾ അപകടത്തിലാകാൻ. ‘ക്രഡൻഷ്യൽ സ്റ്റഫിംഗ്’, ‘ഫിഷിംഗ്’, ‘ഐഡൻ്റിറ്റി മോഷണം’ തുടങ്ങിയ സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇത് തുറന്നിടുന്നത്.
ഒരൊറ്റ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഒന്നിലധികം അക്കൗണ്ടുകൾ ഒരേ സമയം ഭീഷണി നേരിടുന്നു എന്നതാണ് ഒറ്റ പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന പ്രശ്നം. ഒരു പ്രമുഖ വെബ്സൈറ്റ് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ലോഗിൻ വിവരങ്ങൾ ചോരുകയും ചെയ്താൽ, ആക്രമണകാരികൾ അതേ യൂസർനെയിമും പാസ്വേഡും മറ്റ് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ഉപയോഗിച്ചു നോക്കും. നിങ്ങൾ ഇമെയിൽ, സോഷ്യൽ മീഡിയ, ഷോപ്പിംഗ്, ബാങ്കിംഗ് അക്കൗണ്ടുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒരേ പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഹാക്കർമാർക്ക് നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഡിജിറ്റൽ ഐഡൻ്റിറ്റിയിലേക്കും സെൻസിറ്റീവായ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളിലേക്കും പൂർണ്ണമായ പ്രവേശനം ഇത് വഴിയൊരുക്കും.
2013-ലെ യാഹൂ (Yahoo) ഡാറ്റാ ചോർച്ചയിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പാസ്വേഡുകൾ മോഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും, ഇത് പിന്നീട് മറ്റ് വെബ്സൈറ്റുകളിലെ അക്കൗണ്ടുകൾ ഹാക്ക് ചെയ്യാനായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
‘ക്രഡൻഷ്യൽ സ്റ്റഫിംഗ്’
പാസ്വേഡ് ആവർത്തിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉപയോക്താക്കളെ ‘ക്രഡൻഷ്യൽ സ്റ്റഫിംഗ്’ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഇരയാക്കാൻ സാധ്യത ഏറെയാണെന്ന് സൈബർ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മോഷ്ടിച്ച യൂസർനെയിം-പാസ്വേഡ് കോമ്പിനേഷനുകൾ ഒന്നിലധികം വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പരീക്ഷിക്കുന്ന സൈബർ കുറ്റകൃത്യ സാങ്കേതികതയാണിത്. ഇതിനായി ഹാക്കർമാർ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ബോട്ടുകളെയാണ് (Automated Bots) ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
പല വെബ്സൈറ്റുകളും സമാനമായ ലോഗിൻ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ ആവർത്തിച്ചുള്ള പാസ്വേഡുകൾ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഒരേ പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ആക്രമണകാരികൾക്ക് ഫലത്തിൽ ഒരു “മാസ്റ്റർ കീ” നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് സങ്കീർണ്ണമായ ടെക്നിക്കുകളുടെ ആവശ്യം ഇല്ലാതെ തന്നെ സൈബർ മോഷണം നടത്താൻ ഹാക്കർമാരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.
ഫിഷിംഗും വ്യക്തിവിവര മോഷണവും
പാസ്വേഡ് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫിഷിംഗ് ആക്രമണങ്ങൾക്കും സാമൂഹിക എഞ്ചിനീയറിംഗ് തട്ടിപ്പുകൾക്കും സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. വ്യാജ വെബ്സൈറ്റുകൾ സൃഷ്ടിച്ച് അതിലൂടെ പാസ്വേഡുകൾ കൈക്കലാക്കാൻ ഫിഷർമാർ ശ്രമിക്കുന്നു. ഒരു തവണ തട്ടിപ്പ് വിജയിച്ചാൽ, ആവർത്തിച്ച പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണകാരിക്ക് ഒന്നിലധികം അക്കൗണ്ടുകളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും.
ജോലിസ്ഥലത്തും വ്യക്തിപരമായ അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് ഒരേ പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കമ്പനിയുടെ സുരക്ഷാ നയങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതിന് കാരണമായേക്കാം. ഇത് ജോലിയെ ബാധിക്കാനോ പിഴകളിലേക്കോ നയിച്ചേക്കാം. ഫ്രീലാൻസർമാർക്കും വിദൂര തൊഴിലാളികൾക്കും (Remote Workers) ഇത് ക്ലയൻ്റ് ഡാറ്റയെ അപകടത്തിലാക്കും എന്നതിനാൽ പ്രത്യേകിച്ചും ദോഷകരമാണ്.
മോഷ്ടിച്ച വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പേരിൽ വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കാനും, ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ തകർക്കാനും, നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്. ദുർബലമായതോ ആവർത്തിച്ചതോ ആയ പാസ്വേഡുകളാണ് 80 ശതമാനത്തിലധികം സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം.
ഡിജിറ്റൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ
നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കരുതുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ്. താഴെ പറയുന്ന ശീലങ്ങൾ പാസ്വേഡ് ആവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടസാധ്യതകൾ ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കും:
- പാസ്വേഡ് മാനേജർ ഉപയോഗിക്കുക: ഓരോ അക്കൗണ്ടിനും ശക്തവും അതുല്യവുമായ പാസ്വേഡുകൾ ഉണ്ടാക്കാനും സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാനും ഈ ടൂളുകൾ സഹായിക്കുന്നു.
- ടു-ഫാക്ടർ ഓതൻ്റിക്കേഷൻ (2FA) സജ്ജമാക്കുക: പാസ്വേഡ് ചോർന്നാൽ പോലും ഇത് അധിക സുരക്ഷാ പാളി നൽകുന്നു.
- ഓരോ ലോഗിനെയും ഒരു കോട്ടയായി കാണുക: പാസ്വേഡുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
- പാസ്വേഡുകൾ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ മാറ്റുക: ഇത് സുരക്ഷാ വീഴ്ചകളോടുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു.
ഈ തന്ത്രങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ സംരക്ഷിക്കാനും വ്യക്തിവിവര മോഷണം തടയാനും സാധിക്കും. ശക്തമായ പാസ്വേഡ് മാനേജ്മെൻ്റ് നിങ്ങളുടെ ദീർഘകാല ഡിജിറ്റൽ സുരക്ഷയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു നിക്ഷേപമാണ്.