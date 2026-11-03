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48 മണിക്കൂര് ദൗത്യം; സോമാലിയന് കടല്ക്കൊള്ളക്കാര് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ഇറാന് മീന്പിടിത്തക്കാരെ രക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യന് നാവികസേന
രക്ഷിച്ച അസിനി' (Azini) എന്ന ഇറാനിയന് മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടിലെ 20 ജീവനക്കാരെ.
തെഹ്റാന് | സോമാലിയന് കടല്ക്കൊള്ളക്കാര് വ്യാഴാഴ്ച തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ‘അസിനി’ (Azini) എന്ന ഇറാനിയന് മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടിലെ 20 ജീവനക്കാരെയും ഇന്ത്യന് നാവികസേന രക്ഷിച്ചു. മുംബൈയില് നിന്ന് ഏകദേശം 3,000 കിലോമീറ്റര് അകലെ അറബിക്കടലില് നടത്തിയ 48 മണിക്കൂര് നീണ്ട ദൗത്യത്തിലൂടെയാണ് ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്.
കപ്പല് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഭവം വലിയ മേഖലയില് വലിയ സുരക്ഷാ ഭീഷണി ഉയര്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് കപ്പലുകള്ക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്താന് കടല്ക്കൊള്ളക്കാര് ഇതിനെ ഒരു ‘മദര് ഷിപ്പ്’ (mother ship) ആയി ഉപയോഗിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഇന്ത്യന് നാവികസേന വ്യക്തമാക്കി.
‘സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കിയ ഇന്ത്യന് നാവികസേന, മേഖലയില് വിന്യസിച്ചിരുന്ന ഒരു യുദ്ധക്കപ്പലിനെ നിരീക്ഷണത്തിനായി നിയോഗിച്ചു. ഒപ്പം ഒരു നിരീക്ഷണ വിമാനത്തിന്റെ സഹായവും ഉറപ്പാക്കി. കപ്പല് കണ്ടെത്തിയ സേന, അതിന്റെ നീക്കങ്ങള് കൃത്യമായി നിരീക്ഷിച്ചു. തുടര്ന്ന് കപ്പലിന്റെ സഞ്ചാരം നിയന്ത്രിക്കാനും രക്ഷപ്പെടുന്നത് തടയാനുമായി ഫലപ്രദമായ ആയുധരഹിത മാര്ഗങ്ങള് (non-kinetic measures) അവലംബിക്കുകയും ചെയ്തു.’- നാവികസേന പ്രസ്താവനയില് അറിയിച്ചു.
ഇന്ത്യന് നാവികസേനയും ഇന്ത്യന് വ്യോമസേനയും ചേര്ന്ന് നടത്തിയ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള രക്ഷാദൗത്യത്തെ അഭിനന്ദിച്ച് ന്യൂഡല്ഹിയിലെ ഇറാനിയന് എംബസി ചൊവ്വാഴ്ച ‘എക്സ്’ സാമൂഹിക മാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമില് കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചു. ‘ഇന്ത്യന് സായുധ സേന പ്രകടിപ്പിച്ച പ്രൊഫഷണലിസത്തെയും ധൈര്യത്തെയും മികച്ച ഏകോപനത്തെയും ഞങ്ങള് അഭിനന്ദിക്കുന്നു. മാനുഷിക സഹായം, ദുരന്ത നിവാരണം (HADR) എന്നിവയിലുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശക്തമായ പ്രതിബദ്ധതയും, അതിര്ത്തികള്ക്കപ്പുറം ജീവന് രക്ഷിക്കുന്നതില് വഹിക്കുന്ന പങ്കും ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നു,’ എന്ന് എംബസി ‘എക്സി’ല് കുറിച്ചതായി ‘പ്രസ് ടിവി’ (Press TV) റിപോര്ട്ട് ചെയ്തു.
ഇറാനും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദത്തിന്റെയും ഐക്യദാര്ഢ്യത്തിന്റെയും സഹകരണത്തിന്റെയും തെളിവാണ് ഈ മാനുഷിക ദൗത്യം എന്നും എംബസി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ഏദന് ഉള്ക്കടലിലും പടിഞ്ഞാറന് ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്രത്തിലും സൊമാലിയന് കടല്ക്കൊള്ളക്കാര് വീണ്ടും സജീവമാകുന്നതിനിടയിലാണ് സംഭവം.
Content Highlights:The Indian Navy successfully completed a 48-hour anti-piracy operation in the Arabian Sea, rescuing 20 Iranian crew members from the hijacked fishing vessel Azini. Coordinated with the Air Force, INS Kolkata intercepted armed Somali pirates 3,000 km off Mumbai, securing all seafarers safely.