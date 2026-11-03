മക്ക മേഖലയില്‍ ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണ നീക്കം തടഞ്ഞ് സഊദി സഖ്യസേന

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മക്ക മേഖലയില് ഡ്രോണ് ആക്രമണ നീക്കം തടഞ്ഞ് സഊദി സഖ്യസേന
സമാധാനാന്തരീക്ഷം തകര്ക്കാനുള്ള ശ്രമമെന്ന് വിലയിരുത്തല്. യമനിലെ ഹൂത്തി വിമതരാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് റിപോര്ട്ടുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
റിയാദ് | യമനില് നിയമസാധുത പുനഃസ്ഥാപിക്കാന് പോരാടുന്ന സഊദി നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യസേന, മക്ക മേഖലക്ക് മുകളിലൂടെ പറന്ന ഡ്രോണ് വിജയകരമായി തടഞ്ഞ് നശിപ്പിച്ചു. ഇന്നലെയാണ് സഊദി വ്യോമ പ്രതിരോധ സേന ഈ നിര്ണായക നീക്കം നടത്തിയതെന്ന് സഖ്യസേനാ വക്താവ് മേജര് ജനറല് തുര്ക്കി അല്-മാലികി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു.
മക്കയിലെ പുണ്യഭൂമി ലക്ഷ്യമിട്ടെത്തിയ ഡ്രോണ്, നിരോധിത വ്യോമാതിര്ത്തിക്കുള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള് ഉപയോഗിച്ച് തകര്ക്കുകയായിരുന്നു. യമനിലെ ഹൂത്തി വിമതരാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് റിപോര്ട്ടുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില് സഊദിയിലെ വിവിധ ജനവാസ മേഖലകളും നഗരങ്ങളും ലക്ഷ്യമാക്കി വന്ന ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ഒന്നിലധികം ഡ്രോണുകളും സഖ്യസേന വിജയകരമായി പ്രതിരോധിച്ചിരുന്നു. കൃത്യമായ സമയത്ത് ഡ്രോണ് നശിപ്പിക്കാന് കഴിഞ്ഞതിനാല് ആളപായമോ മറ്റ് നാശനഷ്ടങ്ങളോ റിപോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.
Content Highlights: Saudi-led coalition forces intercepted and thwarted an attempted drone attack targeting the Makkah region. The defense system successfully neutralized the threat before reaching its target. Authorities confirmed that safety and security measures remain fully operational across the area.