Connect with us

International

മക്ക മേഖലയില്‍ ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണ നീക്കം തടഞ്ഞ് സഊദി സഖ്യസേന

സമാധാനാന്തരീക്ഷം തകര്‍ക്കാനുള്ള ശ്രമമെന്ന് വിലയിരുത്തല്‍. യമനിലെ ഹൂത്തി വിമതരാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് റിപോര്‍ട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

Published

Nov 03, 2026 4:15 pm |

Last Updated

Nov 03, 2026 4:15 pm

റിയാദ് | യമനില്‍ നിയമസാധുത പുനഃസ്ഥാപിക്കാന്‍ പോരാടുന്ന സഊദി നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യസേന, മക്ക മേഖലക്ക് മുകളിലൂടെ പറന്ന ഡ്രോണ്‍ വിജയകരമായി തടഞ്ഞ് നശിപ്പിച്ചു. ഇന്നലെയാണ് സഊദി വ്യോമ പ്രതിരോധ സേന ഈ നിര്‍ണായക നീക്കം നടത്തിയതെന്ന് സഖ്യസേനാ വക്താവ് മേജര്‍ ജനറല്‍ തുര്‍ക്കി അല്‍-മാലികി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു.

മക്കയിലെ പുണ്യഭൂമി ലക്ഷ്യമിട്ടെത്തിയ ഡ്രോണ്‍, നിരോധിത വ്യോമാതിര്‍ത്തിക്കുള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് തകര്‍ക്കുകയായിരുന്നു. യമനിലെ ഹൂത്തി വിമതരാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് റിപോര്‍ട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ സഊദിയിലെ വിവിധ ജനവാസ മേഖലകളും നഗരങ്ങളും ലക്ഷ്യമാക്കി വന്ന ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ഒന്നിലധികം ഡ്രോണുകളും സഖ്യസേന വിജയകരമായി പ്രതിരോധിച്ചിരുന്നു. കൃത്യമായ സമയത്ത് ഡ്രോണ്‍ നശിപ്പിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞതിനാല്‍ ആളപായമോ മറ്റ് നാശനഷ്ടങ്ങളോ റിപോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

Content Highlights: Saudi-led coalition forces intercepted and thwarted an attempted drone attack targeting the Makkah region. The defense system successfully neutralized the threat before reaching its target. Authorities confirmed that safety and security measures remain fully operational across the area.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ബാര്‍ ലൈസന്‍സ് വിവാദം: സസ്‌പെന്‍ഷനിലായ എക്‌സൈസ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര്‍മാരുടെ സ്റ്റേ ആവശ്യം തള്ളി

Kerala

ബാര്‍ ലൈസന്‍സ് നല്‍കാനുള്ള അധികാരം ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര്‍മാരില്‍ നിന്ന് എടുത്തുമാറ്റും: മന്ത്രി ലിജു

International

48 മണിക്കൂര്‍ ദൗത്യം; സോമാലിയന്‍ കടല്‍ക്കൊള്ളക്കാര്‍ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ഇറാന്‍ മീന്‍പിടിത്തക്കാരെ രക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ നാവികസേന

International

യൂറോപ്പില്‍ വീണ്ടും ബോംബ് ഭീഷണി; ലണ്ടന്‍ വിമാനം പോളണ്ടില്‍ അടിയന്തരമായി ഇറക്കി

International

മക്ക മേഖലയില്‍ ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണ നീക്കം തടഞ്ഞ് സഊദി സഖ്യസേന

Kerala

സയ്യിദ് അലി ബാഫഖി തങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി പ്രാര്‍ഥന നടത്തുക

Kannur

മദീനത്തുന്നൂര്‍ ഇര്‍സുന്നബവി സംസ്ഥാന ഫെസ്റ്റിവലിന് പ്രൗഢ സമാപനം