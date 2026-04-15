Connect with us

Kerala

ആശുപത്രിയിലെ തീപിടിത്തം: രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് പോയ ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് വാഹനത്തിന് വഴിമുടക്കി കാര്‍

സംഭവത്തില്‍ ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി.

Published

Apr 15, 2026 5:27 pm |

Last Updated

Apr 15, 2026 5:27 pm

ആലപ്പുഴ| ആലപ്പുഴ തുറവൂര്‍ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലുണ്ടായ തീപ്പിടിത്തത്തില്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിനായി പോയ അഗ്‌നിരക്ഷാവാഹനത്തിന് വഴിമുടക്കി കാര്‍. കെഎല്‍ 32 വി 7934 എന്ന നമ്പരിലുള്ള കാറാണ് അഗ്‌നിരക്ഷാവാഹനത്തിന് വഴിനല്‍കാതെ സഞ്ചരിച്ചത്. സംഭവത്തില്‍ ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി.

ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയാണ് തുറവൂര്‍ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിന് മുകള്‍ ഭാഗത്തുള്ള മരുന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്ന മുറിയില്‍ നിന്നുമാണ് തീ പടര്‍ന്നതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. ആശുപത്രി ജീവനക്കാര്‍ മരുന്നെടുക്കാന്‍ മുറി തുറന്നപ്പോള്‍ വൈദ്യുതി ലൈനില്‍നിന്ന് തീയും പുകയും ഉയരുന്നത് ശ്രദ്ധയില്‍പെടുകയായിരുന്നു.

ഉടന്‍തന്നെ ആശുപത്രിയിലെ എയ്ഡ് പോസ്റ്റിലെ പോലീസ് ഫയര്‍ഫോഴ്‌സിനെ വിവരമറിയിച്ചു. ആലപ്പുഴ, അരൂര്‍, ചേര്‍ത്തല, മട്ടാഞ്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളില്‍നിന്നുമാണ് ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് യൂണിറ്റുകള്‍ എത്തിയത്. ആലപ്പുഴയില്‍നിന്നും പോയ ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് വാഹനത്തിന് മുന്നിലാണ് കാര്‍ വഴിതരാതെ ഓടിച്ചത്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

യുവതി വിഷംകഴിച്ച് മരിച്ച സംഭവം; ഭർത്താവ്‌ അറസ്റ്റിൽ

Kerala

കോഴിക്കോട് മങ്കുഴിപ്പാടത്ത് വൻ തീപിടിത്തം

Kerala

Editors Pick

മെറ്റയുടെ സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസുകൾ ചാരക്കണ്ണുകളോ? ഫേഷ്യൽ റെക്കഗ്നിഷൻ സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസുകൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം

Kerala

അഞ്ചരക്കണ്ടി ദന്തല്‍ കോളജിന് തിരിച്ചടി: കോളജിന്റെ മിച്ചഭൂമി ഇടപാടുകള്‍ റദ്ദാക്കി

National

സി ബി എസ് ഇ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷാ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

Kerala

ക്ഷേത്രോത്സവത്തിനിടെ ദമ്പതികൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം; പോലീസ് കേസെടുത്തു