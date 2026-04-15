National
സി ബി എസ് ഇ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷാ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
ഉമംഗ് ആപ്പ് വഴിയും ഫലം ലഭ്യമാകും.
ന്യൂഡല്ഹി| സി ബി എസ് ഇ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷാ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സി ബി എസ് ഇ യുടെ ഔദ്യോഗിക സൈറ്റുകളില് ഫലം ലഭ്യമാകും results.cbse.nic.in, cbse.gov.in എന്നീ സൈറ്റുകളിലായിരിക്കും ഫലം ലഭിക്കുക.
ഉമംഗ് ആപ്പ് വഴിയും ഫലം ലഭ്യമാകും. 7738299899 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് cbse10 rollnumber dateofbirth schoolnumber centrenumber എന്ന സന്ദേശം അയച്ചാല് ഫലം മൊബൈലില് ലഭ്യമാകും. ഏകദേശം 25 ലക്ഷം വിദ്യാര്ഥികളാണ് ഫെബ്രുവരി 17 മുതല് മാര്ച്ച് 11 വരെ നടന്ന ഈ പരീക്ഷയില് പങ്കെടുത്തത്.
