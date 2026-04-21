Kerala
മലപ്പുറത്ത് മാതാവിനെയും കുഞ്ഞിനെയും കിണറ്റില് മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി
ഏഴൂര് സ്വദേശി ഇര്ഫാന, ഒന്നര വയസ്സുള്ള മകന് അമന് മാലിക് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്
മലപ്പുറം| മലപ്പുറം തിരൂരില് മാതാവിനെയും കുഞ്ഞിനെയും കിണറ്റില് മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി.
ഏഴൂര് സ്വദേശി ഇര്ഫാന (30) മകന് അമന് മാലിക് (ഒന്നര) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.
ഇര്ഫാന കുഞ്ഞുമായി ജീവനൊടുക്കിയതാണെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം. പോലീസ് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് കണ്ടെടുത്തു. ഇവരുടെ മൃതദേഹം തിരൂര് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
നാലു മാസം മുമ്പാണ് ഇര്ഫാനയുടെ ഉമ്മ മരിച്ചത്. ഇതേത്തുടര്ന്ന് യുവതി കടുത്ത മനോവിഷമത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു.
(ശ്രദ്ധിക്കുക, ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യവിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടാം. Helpline 1056. 0471 – 2552056)
---- facebook comment plugin here -----
