Editors Pick
എസി ഇട്ടാലും ഇനി കറന്റ് ബില്ലിനെ പേടിക്കണ്ട; ഈ 'സീക്രട്ട്' വിദ്യകൾ പരീക്ഷിക്കൂ!
വേനൽക്കാലത്ത് എസി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കറന്റ് ബിൽ കുറയ്ക്കാനുള്ള പ്രായോഗികമായ വഴികൾ
വേനൽക്കാലം കടുക്കുന്നതോടെ വീടുകളിലും ഓഫീസുകളിലും എസി ഉപയോഗം കുത്തനെ ഉയരുകയാണ്. കടുത്ത ചൂടിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം ലഭിക്കുമെങ്കിലും പലരെയും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത് മാസാന്ത്യം വരുന്ന വലിയ കറന്റ് ബില്ലാണ്. എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തണുപ്പ് കുറയ്ക്കാതെ തന്നെ വൈദ്യുതി ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കും.
വേനൽക്കാലത്ത് എസി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കറന്റ് ബിൽ കുറയ്ക്കാനുള്ള പ്രായോഗികമായ വഴികൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
ശരിയായ താപനില ക്രമീകരിക്കുക
എസിയുടെ താപനില 24 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതം. ബ്യൂറോ ഓഫ് എനർജി എഫിഷ്യൻസി (BEE) നിർദ്ദേശിക്കുന്നതും ഇതാണ്. താപനില ഓരോ ഡിഗ്രി വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഏകദേശം 6 ശതമാനം വരെ വൈദ്യുതി ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കും. 18 ഡിഗ്രിയിൽ എസി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് കറന്റ് ബിൽ വൻതോതിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കും.
ഫാനിന്റെ സഹായം തേടുക
എസി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒപ്പം സീലിംഗ് ഫാൻ കൂടി കുറഞ്ഞ വേഗതയിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക. ഇത് മുറിക്കുള്ളിലെ തണുത്ത വായു വേഗത്തിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്താൻ സഹായിക്കും. ഇതുവഴി എസിയുടെ താപനില 2 ഡിഗ്രി വരെ ഉയർത്തി വെക്കാനും വൈദ്യുതി ലാഭിക്കാനും സാധിക്കും.
മുറിയിലെ ചോർച്ചകൾ അടയ്ക്കുക
എസി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുറിയിലെ വാതിലുകളും ജനലുകളും പൂർണ്ണമായും അടച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ജനൽ പാളികൾക്കിടയിലൂടെയോ വാതിലിന് താഴെയുള്ള വിടവിലൂടെയോ തണുത്ത വായു പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് എസിയുടെ ജോലിഭാരം വർദ്ധിപ്പിക്കും. ജനലുകളിൽ കട്ടിയുള്ള കർട്ടനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പുറത്തുനിന്നുള്ള ചൂട് അകത്തേക്ക് കടക്കുന്നത് തടയാൻ സഹായിക്കും.
കൃത്യമായ സർവീസിംഗ്
എസിയുടെ ഫിൽട്ടറുകൾ കൃത്യസമയത്ത് വൃത്തിയാക്കുന്നത് വൈദ്യുതി ലാഭിക്കാൻ വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഫിൽട്ടറിൽ പൊടി അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് വായുസഞ്ചാരത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും തണുപ്പ് നൽകാൻ എസി കൂടുതൽ ഊർജ്ജം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും. മാസത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും ഫിൽട്ടറുകൾ സ്വയം വൃത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
സ്ലീപ്പ് മോഡ് ഉപയോഗിക്കുക
രാത്രികാലങ്ങളിൽ എസിയിലെ ‘സ്ലീപ്പ് മോഡ്’ (Sleep Mode) ഓൺ ചെയ്യുക. ഇത് ഉറക്കത്തിനിടയിൽ ഓരോ മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോഴും താപനില ക്രമാനുഗതമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും നിശ്ചിത സമയത്തിന് ശേഷം വൈദ്യുതി ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.
ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക
എസി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുറിക്കുള്ളിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ, ടെലിവിഷൻ തുടങ്ങിയ കൂടുതൽ ചൂട് പുറത്തുവിടുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. മുറിയിലെ ചൂട് വർദ്ധിക്കുന്നത് എസിക്ക് കൂടുതൽ അധ്വാനം നൽകും.
Summary
This article explains effective methods to reduce electricity bills while using air conditioners during the summer. Key suggestions include maintaining a constant temperature of 24°C, regular servicing of filters, and ensuring the room is properly sealed. By following these simple steps, users can enjoy cooling while significantly lowering their energy consumption.