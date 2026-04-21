Connect with us

Kerala

പയ്യന്നൂരില്‍ വീടിന് നേരെ സ്ഫോടക വസ്തു എറിഞ്ഞു; വീടിന് പോലീസ് കാവല്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തി

സ്ഫോടക വസ്തു വീടിന് മുന്നിലുള്ള പരസ്യ ബോര്‍ഡില്‍ തട്ടി പൊട്ടിയതിനാല്‍ വീടിനോ വാഹനങ്ങള്‍ക്കോ കേടുപാട് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല.

Published

Apr 21, 2026 9:51 am |

Last Updated

Apr 21, 2026 9:51 am

കണ്ണൂര്‍| കണ്ണൂര്‍ പയ്യന്നൂരില്‍ വീടിന് നേരെ സ്ഫോടക വസ്തു എറിഞ്ഞതായി പരാതി. വെള്ളൂര്‍ രാമന്‍കുളത്തിന് സമീപത്തെ വി വി കമലാക്ഷിയുടെ വീടിന് നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. രാത്രി 10.50 ഓടെയാണ് സംഭവമുണ്ടായത്. സ്ഫോടക വസ്തു വീടിന് മുന്നിലുള്ള പരസ്യ ബോര്‍ഡില്‍ തട്ടി പൊട്ടിയതിനാല്‍ വീടിനോ വാഹനങ്ങള്‍ക്കോ കേടുപാട് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല.

സംഭവസ്ഥലം പയ്യന്നൂര്‍ പോലീസ് സന്ദര്‍ശിച്ചു. കമലാക്ഷിയുടെ മകന്റെ ഭാര്യ നിത്യ കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ബൂത്ത് ഏജന്റായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ചില ഭീഷണികള്‍ നേരിട്ടിരുന്നതായാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. കമലാക്ഷിയുടെ വീടിന് പോലീസ് കാവല്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തി.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Educational News

ജെ ഇ ഇ മെയിൻ 2026 ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ജെ ഇ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് യോഗ്യത നേടാനുള്ള കട്ടോഫ് മാർക്കിൽ വർധന

National

മണിപ്പൂരില്‍ ശക്തമായ ഭൂചലനം; റിക്ടര്‍ സ്‌കെയിലില്‍ 5.2 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി

Kerala

പയ്യന്നൂരില്‍ വീടിന് നേരെ സ്ഫോടക വസ്തു എറിഞ്ഞു; വീടിന് പോലീസ് കാവല്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തി

Kerala

മലപ്പുറത്ത് മാതാവിനെയും കുഞ്ഞിനെയും കിണറ്റില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി

Editors Pick

എസി ഇട്ടാലും ഇനി കറന്റ് ബില്ലിനെ പേടിക്കണ്ട; ഈ 'സീക്രട്ട്' വിദ്യകൾ പരീക്ഷിക്കൂ!

Editors Pick

കണ്ണ് കാണിക്കുന്ന ഈ അഞ്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ അവഗണിക്കല്ലേ...; നിങ്ങൾ അന്ധനാകും

National

തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; പരസ്യ പ്രചാരണം ഇന്ന് അവസാനിക്കും