Kerala
ദേശീയ ഫുട്ബോള് താരം സിനാന് ജലീല് ബൈക്ക് അപകടത്തില് മരിച്ചു
തൃശ്ശൂര്| ദേശീയ ഫുട്ബോള് താരം സിനാന് ജലീല് ബൈക്ക് അപകടത്തില് മരിച്ചു. 18 വയസ്സായിരുന്നു. ചാവക്കാട് ചേറ്റുവ സ്വദേശിയാണ് സിനാന് ജലീല്. ശനിയാഴ്ച രാത്രി ചാവക്കാട് വെച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. തുടര്ന്ന് തൃശ്ശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തില് ചികിത്സയിലായിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടുകൂടിയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്.
എട്ടാം ക്ലാസ് മുതല് പത്താം ക്ലാസ് വരെ മലപ്പുറം തിരൂര് കൂട്ടായി മൗലാന മുഹമ്മദ് കുട്ടി മെമ്മോറിയല് ഹയര് സെക്കന്ഡറി സ്കൂളിലെ സ്പോര്ട്സ് ഹോസ്റ്റല് വിദ്യാര്ത്ഥിയായിരുന്നു സിനാന് ജലീല്. നിലവില് അത്താണിക്കല് എംഐസി സ്കൂള് ഹയര്സെക്കന്ഡറി വിദ്യാര്ത്ഥിയാണ്.
മുത്തൂറ്റ് എഫ്സിയുടെ താരമാണ്. സബ് ജൂനിയര്, ജൂനിയര്, അണ്ടര്-19, അണ്ടര്-20 വിഭാഗങ്ങളിലായി സംസ്ഥാനതലത്തില് മലപ്പുറത്തിന് വേണ്ടി ബൂട്ടണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒഡിഷയില് വെച്ച് നടന്ന ജൂനിയര് ബിസി റോയ് ഫുട്ബോള് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പിലും, ഈ വര്ഷം ദേശീയ സ്കൂള് അണ്ടര്-19 ഫുട്ബോള് കിരീടം ചൂടിയ കേരള ടീമിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാന് സിനാന് ജലീലിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.