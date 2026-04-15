Connect with us

National

വനിതാ സംവരണ ബില്ലിനെതിരല്ല; പക്ഷേ സർക്കാരിന്റെ നീക്കം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതം; എതിർക്കും: മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ

വനിതാ സംവരണ ബില്ലിലെ അപാകതകൾക്കെതിരെ പാർലമെന്റിൽ പോരാടുമെന്ന് കോൺഗ്രസ്

Published

Apr 15, 2026 6:16 pm |

Last Updated

Apr 15, 2026 6:16 pm

ന്യൂഡൽഹി | വനിതാ സംവരണ ബില്ലിനെ തത്വത്തിൽ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രീതി രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ യോഗത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ബില്ലിലെ അപാകതകൾക്കെതിരെ പാർലമെന്റിൽ ശക്തമായ പോരാട്ടം നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഏപ്രിൽ 16 ന് ആരംഭിക്കുന്ന ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിന്റെ നീട്ടിനൽകിയ സെഷനിൽ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വനിതാ സംവരണത്തെ തങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സർക്കാരിന്റെ സമീപനത്തോടാണ് വിയോജിപ്പെന്ന് ഖാർഗെ പറഞ്ഞു. മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയത്തിൽ (ഡിലിമിറ്റേഷൻ) കൃത്രിമം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നീക്കമാണെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നു.

2023 ൽ കൊണ്ടുവന്ന നിയമം അതേപടി നടപ്പിലാക്കണമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ആവശ്യം. നിലവിലെ ബില്ലിലെ വ്യവസ്ഥകളെ പാർലമെന്റിൽ എതിർക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷ തീരുമാനം. നേരത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ബില്ലിന് പിന്തുണ തേടി സഭയിലെ കക്ഷി നേതാക്കൾക്ക് കത്തെഴുതിയിരുന്നു. 540 അംഗങ്ങളുള്ള ലോക്സഭയിൽ ബിൽ പാസാകാൻ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം (ഏകദേശം 360 വോട്ടുകൾ) ആവശ്യമാണ്. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയോ എതിർക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ബില്ലിന്റെ ഭാവിയെ ബാധിച്ചേക്കാം.

Summary

Congress President Mallikarjun Kharge announced that the opposition will oppose the government’s current approach to the Women’s Reservation Bill in Parliament. Although they support the concept of the quota, Kharge labeled the government’s implementation strategy as politically motivated and highlighted concerns regarding delimitation. The bill requires a two-thirds majority to pass in the upcoming extended budget session.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

