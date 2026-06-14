Kerala
മന്ത്രി കെ മുരളീധരനെതിരെ ഫേസ്ബുക്കില് കമന്റിട്ട യുവാവിനെതിരെ കലാപ ശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തു
താമരശ്ശേരി തേറ്റാമ്പുറം സ്വദേശി വിപിന് എതിരെയാണ് കേസ് എടുത്തത്
തിരുവനന്തപുരം | ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ മുരളീധരനെതിരെ ഫേസ്ബുക്കില് കമന്റിട്ട യുവാവിനെതിരെ കലാപ ശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തു. താമരശ്ശേരി തേറ്റാമ്പുറം സ്വദേശി വിപിന് എതിരെയാണ് കേസ് എടുത്തത്.
കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് പിസി ഹബീബ് തമ്പിയുടെ പരാതിയില് കലാപത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കല് വകുപ്പ് ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തത്. നിപയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാര്ത്തക്ക് താഴെയായിരുന്നു കമന്റിട്ടത്.
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മന്ത്രി കെ മുരളീധരനെതിരെ ഫേസ്ബുക്കില് കമന്റിട്ട യുവാവിനെതിരെ കലാപ ശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തു
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