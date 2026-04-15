Connect with us

Kerala

വിഷു ആഘോഷത്തിനിടെ പടക്കം പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തിനും പരുക്കേറ്റു.

Published

Apr 15, 2026 6:27 pm |

Last Updated

Apr 15, 2026 6:53 pm

കോഴിക്കോട്| വിഷു ആഘോഷത്തിനിടെ പടക്കം പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം.
കൊയിലാണ്ടി സ്വദേശി അദ്വൈത് (16)ആണ് മരിച്ചത്. വിഷു ആഘോഷത്തിനായി വാങ്ങിയ പടക്കങ്ങള്‍ വീടിനോട് ചേര്‍ന്നുള്ള ഗ്രൗണ്ടില്‍വെച്ച് അദ്വൈത് കൂട്ടുകാര്‍ക്കൊപ്പം പൊട്ടിക്കുകയായിരുന്നു.

അബദ്ധത്തില്‍ വലിയ ഗുണ്ട് അദ്വൈതിന്റെ കയ്യില്‍വെച്ച് പൊട്ടുകയും ഗുരുതരമായി പരുക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തു. അപകടം നടന്നയുടനെ കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ അദ്വൈതിനെ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തിനും പരുക്കേറ്റു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

വേനലവധിക്കാലത്തെ സ്‌പെഷ്യല്‍ ക്ലാസുകള്‍ ഒഴിവാക്കണം; നിയമം ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി - മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

International

പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സൈനിക സാന്നിധ്യം ശക്തമാക്കി അമേരിക്ക; പതിനായിരം സൈനികരെ കൂടി വിന്യസിക്കുന്നു

Eduline

റൊമാനിയക്ക് പറക്കാം, പഠിക്കാം

National

180 ഓളം പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ച പ്രതിയുടെ വീടിന് നേരെ ബുൾഡോസർ നടപടിയുമായി അധികൃതർ

Eduline

ട്രാക്കിലാക്കണോ? അറിയാം, ലോക്കോ പൈലറ്റ് കരിയർ

Kerala

രാമനാട്ടുകര മേൽപ്പാലം എക്സിറ്റ് പോയിന്റിൽ ചരക്ക് ലോറി മറിഞ്ഞു

Kerala

കോഴിക്കോട് ഈങ്ങാപ്പുഴയില്‍ അടച്ചിട്ട വീട്ടില്‍ മോഷണം; നാലര പവന്‍ സ്വര്‍ണവും ഡയമണ്ട് വളയും കവർന്നു