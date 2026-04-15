EXPLAINER | എന്താണ് മണ്ഡല പുനർ നിർണയം; ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 850 ആയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? എതിർപ്പിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്ത്?

siraj explainer
EXPLAINER | എന്താണ് മണ്ഡല പുനർ നിർണയം; ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 850 ആയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? എതിർപ്പിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്ത്?
ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെയും ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ അതിർത്തി നിശ്ചയിക്കുന്നതും സീറ്റുകൾ അനുവദിക്കുന്നതുമായ ഭരണഘടനാപരമായ പ്രക്രിയയാണിത്.
ന്യൂഡൽഹി | രാജ്യത്തെ ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം നിലവിലുള്ള 543 ൽ നിന്നും 850 ലേക്ക് വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള ഭരണഘടനാ (131ാം ഭേദഗതി) ബില്ല് 2026 ഏപ്രിൽ 16, 17 തീയതികളിൽ ചേരുന്ന പ്രത്യേക പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവതരിപ്പിക്കും. നിലവിലെ കണക്കനുസരിച്ച് ഏകദേശം 56 ശതമാനം സീറ്റുകളുടെ വർധനവാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എന്നാൽ ഈ നീക്കം ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം കുറയ്ക്കുമെന്ന ആശങ്കയിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
എന്താണ് ഡീലിമിറ്റേഷൻ?
ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെയും ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ അതിർത്തി നിശ്ചയിക്കുന്നതും സീറ്റുകൾ അനുവദിക്കുന്നതുമായ ഭരണഘടനാപരമായ പ്രക്രിയയാണിത്. എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഏകദേശം തുല്യമായ ജനസംഖ്യ ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. സുപ്രീം കോടതിയിലെ നിലവിലുള്ളതോ വിരമിച്ചതോ ആയ ജഡ്ജി അധ്യക്ഷനായ ഡീലിമിറ്റേഷൻ കമ്മീഷനാണ് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ, സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ എന്നിവർ ഇതിൽ അംഗങ്ങളായിരിക്കും. വോട്ടവകാശമില്ലാത്ത അഞ്ച് എം പി മാരും അഞ്ച് എം എൽ എ മാരും ഓരോ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും അനുബന്ധ അംഗങ്ങളായി കമ്മീഷനിൽ ഉണ്ടാകും.
നിലവിലെ സാഹചര്യം
നിലവിൽ ലോക്സഭയിലെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് 1971 ലെ സെൻസസ് പ്രകാരമാണ്. എന്നാൽ മണ്ഡലങ്ങളുടെ അതിർത്തികൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് 2001 ലെ സെൻസസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയും. 1970 കൾക്ക് ശേഷം ലോക്സഭയിലെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ മരവിപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ നിയന്ത്രണം നീക്കി സീറ്റുകൾ പുന:ക്രമീകരിക്കാനാണ് പുതിയ ബില്ലിലൂടെ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
പുതിയ ബില്ലിലെ പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ
ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 850 ആയി ഉയർത്തുക, സീറ്റ് വിഭജനത്തിനുള്ള 1971 ലെ സെൻസസ് മാനദണ്ഡം മാറ്റുക, മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയത്തിനായി പുതിയ കമ്മീഷനെ നിയോഗിക്കുക, വനിതാ സംവരണം 2029 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുക എന്നിവയാണ് ബില്ലിലെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ. ഇതിനായി ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 82 ൽ ഭേദഗതി വരുത്തും.
പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമെന്ത്?
ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണ നടപടികൾ വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കിയ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പുതിയ നീക്കം തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് പ്രധാന ആക്ഷേപം. ജനസംഖ്യ കൂടുതലുള്ള ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ കേരളം, തമിഴ്നാട് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം കുറയുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ഭയപ്പെടുന്നു. കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിൻ, തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി, കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ എന്നിവർ ഈ നീക്കത്തിനെതിരെ ശക്തമായി രംഗത്തുവന്നു. ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം പാലിച്ചതിന് ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷയാണിതെന്ന് ഇവർ ആരോപിക്കുന്നു. തമിഴ്നാടിന് നിലവിലുള്ള 39 സീറ്റുകൾക്ക് പകരം പുതിയ കണക്കനുസരിച്ച് സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞേക്കാമെന്ന ആശങ്കയും ഉയരുന്നുണ്ട്.
സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?
മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയത്തിന് ശേഷം വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സീറ്റുകളിൽ വരാനിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് നോക്കാം. ലോക്സഭാ സീറ്റുകൾ 850 ആയി വർധിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശാണ്; നിലവിലെ 80 സീറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഇത് 140 ആയി ഉയരും. ഇതിലൂടെ ലോക്സഭയിലെ യു പിയുടെ പങ്കാളിത്തം 14.7 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 16.5 ശതമാനമായി വർധിക്കും. സമാനമായി ബീഹാർ (40 ൽ നിന്ന് 73), രാജസ്ഥാൻ (25 ൽ നിന്ന് 48), മധ്യപ്രദേശ് (29 ൽ നിന്ന് 51), മഹാരാഷ്ട്ര (48 ൽ നിന്ന് 79) എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി വർധിക്കും.
എന്നാൽ ജനസംഖ്യാനുപാതികമായ വിഭജനം വരുമ്പോൾ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ലോക്സഭയിലെ സ്വാധീനം (Proportion of seats) കുറയുന്നതായാണ് കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നത്. തമിഴ്നാടിന്റെ സീറ്റുകൾ 39 ൽ നിന്ന് 51 ആയി വർധിക്കുമെങ്കിലും ലോക്സഭയിലെ ആകെ പ്രാതിനിധ്യം 7.2 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 6.0 ശതമാനമായി കുറയും (1.2 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവ്). കേരളത്തിന് നിലവിലെ 20 സീറ്റുകൾ 23 ആയി മാറുമെങ്കിലും സഭയിലെ പ്രാതിനിധ്യം 3.7 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 2.7 ശതമാനത്തിലേക്ക് താഴുന്നതോടെ 1.0 ശതമാനത്തിന്റെ നഷ്ടമുണ്ടാകും. ആന്ധ്രപ്രദേശ് – തെലങ്കാന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സംയുക്തമായി സീറ്റുകൾ 42 ൽ നിന്ന് 59 ആയി ഉയരുമെങ്കിലും പ്രാതിനിധ്യത്തിൽ 0.8 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവുണ്ടാകും. ഒഡീഷ (21 ൽ നിന്ന് 29), പശ്ചിമ ബംഗാൾ (42 ൽ നിന്ന് 64) എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും പ്രാതിനിധ്യത്തിൽ യഥാക്രമം 0.5, 0.2 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവ് സംഭവിക്കും.
ചുരുക്കത്തിൽ, ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യം 22.1 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 25.1 ശതമാനമായി ഉയരുമ്പോൾ, ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടേത് 20.1 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 18.0 ശതമാനമായി കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക.
കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം
ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനും നിലവിലുള്ള സീറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെടില്ലെന്നും ആകെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ എല്ലാവർക്കും ആനുപാതികമായ പ്രാധാന്യം ഉറപ്പാക്കുമെന്നുമാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ വിശദീകരണം. തമിഴ്നാട് ബി ജെ പി നേതാവ് അണ്ണാമലൈ വ്യക്തമാക്കുന്നത് തമിഴ്നാടിന്റെ സീറ്റുകൾ 39 ൽ നിന്നും 59 ലേക്ക് വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ്. ഉത്തര ഭാരതത്തിലെ വോട്ടർമാരുടെ കുറഞ്ഞ പ്രാതിനിധ്യം പരിഹരിക്കേണ്ടത് ജനാധിപത്യപരമായ ആവശ്യമാണെന്നും സർക്കാർ വാദിക്കുന്നു.
Summary
The Central Government plans to table the Constitution (131st Amendment) Bill, 2026, to increase the Lok Sabha’s strength from 543 to 850 members. This proposal aims to unfreeze seat allocations based on outdated census data and fast-track women’s reservations for the 2029 elections. However, opposition parties in Southern India are outraged, fearing that their political representation will diminish compared to Northern states due to successful population control measures.