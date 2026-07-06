Editors Pick
ഹോണ്ട കാറുകൾക്ക് 2.15 ലക്ഷം രൂപ വരെ വൻ ഡിസ്കൗണ്ട്; പുതിയ മോഡലുകളുടെ വിവരങ്ങളും പുറത്ത്
ഈ മാസത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് ഹോണ്ടയുടെ ജനപ്രിയ എസ്യുവി (SUV) മോഡലായ എലിവേറ്റിനാണ്.
പ്രമുഖ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ഹോണ്ട കാർസ് ഇന്ത്യ (Honda Cars India) തങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മോഡലുകൾക്ക് 2026 ജൂലൈ മാസത്തിൽ 2.15 ലക്ഷം രൂപ വരെ വൻ ആനുകൂല്യങ്ങളും ഡിസ്കൗണ്ടുകളും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ, എക്സ്ചേഞ്ച് ബോണസുകൾ, കോർപ്പറേറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ഓഫറുകൾ. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ജൂലൈ 31 വരെ ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാം.
ഈ മാസത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് ഹോണ്ടയുടെ ജനപ്രിയ എസ്യുവി (SUV) മോഡലായ എലിവേറ്റിനാണ്. എലിവേറ്റിന് ആകെ 2.15 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ഡിസ്കൗണ്ടുകളാണ് കമ്പനി നൽകുന്നത്. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ മികച്ച വിൽപ്പനയുള്ള മോഡലായ എലിവേറ്റ് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ജൂലൈ ഓഫർ മികച്ചൊരു അവസരമാണ്.
സെഡാൻ (Sedan) വിഭാഗത്തിൽ പുതിയ ഹോണ്ട അമേസ് മോഡലുകൾക്ക് 67,000 രൂപ വരെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. കുറഞ്ഞ വിലയിൽ കാർ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി ഹോണ്ടയുടെ രണ്ടാം തലമുറ അമേസ് മോഡലുകൾക്ക് 58,000 രൂപ വരെ ഡിസ്കൗണ്ടും കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
എന്നാൽ അടുത്തിടെ ഷോറൂമുകളിൽ എത്തിയ പുതിയ ഹോണ്ട സിറ്റി ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് (Honda City facelift) മോഡലുകൾക്ക് ഈ മാസം പ്രത്യേക ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ ഒന്നും തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും നിലവിലുള്ള ഹോണ്ട ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രത്യേക ലോയൽറ്റി ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അടുത്തുള്ള ഡീലർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. യോഗ്യരായ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മോഡൽ അധിഷ്ഠിത ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് പുറമെ കോർപ്പറേറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ടുകളും ലഭ്യമാകും.
ഇസഡ് ആർ വി (ZR-V) ഈ മാസം
ഡിസ്കൗണ്ടുകൾക്ക് പുറമെ ഹോണ്ടയ്ക്ക് ഈ മാസം മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. പുതിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് എസ്യുവി മോഡലായ ഇസഡ് ആർ വി (ZR-V) പുറത്തിറക്കാൻ കമ്പനി ഒരുങ്ങുകയാണ്. കംപ്ലീറ്റ്ലി ബിൽറ്റ് യൂണിറ്റ് (CBU) ഇറക്കുമതിയായി എത്തുന്ന ഈ വാഹനത്തിൽ ഹോണ്ടയുടെ 2.0 ലിറ്റർ ഇ എച്ച് ഇ വി (e:HEV) സ്ട്രോങ്ങ് ഹൈബ്രിഡ് പവർട്രെയിൻ സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് 184 ബിഎച്ച്പി കരുത്തും 315 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കും. ഇ-സിവിടി (e-CVT) ഗിയർബോക്സുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വാഹനം ലിറ്ററിന് 22.80 കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് നൽകുമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്.
ഒമ്പത് ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റം, 10.2 ഇഞ്ച് ഫുള്ളി ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ, 12 സ്പീക്കറുകളുള്ള ബോസ് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം, ഡ്യുവൽ സോൺ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, മെമ്മറി ഫംഗ്ഷനോട് കൂടിയ എട്ട് വിധത്തിൽ ഇലക്ട്രിക്കലായി ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഡ്രൈവേഴ്സ് സീറ്റ്, 360 ഡിഗ്രി ക്യാമറ, എഡിഎഎസ് (ADAS) സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയാണ് ഈ പ്രീമിയം വാഹനത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.
പുതിയ ഇസഡ് ആർ വി മോഡലിന്റെ പ്രീ-ബുക്കിംഗ് നിലവിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ജൂലൈ രണ്ടാം പകുതിയോടെ വിതരണം ആരംഭിക്കുമെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.
Content highlights:
Honda Cars India has announced massive discounts and benefits of up to Rs. 2.15 lakh for July 2026 across select models. The popular Honda Elevate SUV receives the highest benefits, while the Amaze sedan gets discounts up to Rs. 67,000. Additionally, Honda is preparing to launch its flagship hybrid SUV, the ZR-V, in India later this month.