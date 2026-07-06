Kerala
കോറോ ഹെല്ത്തിലെ കൂട്ടപ്പിരിച്ചുവിടല്; ഈ മാസം പത്ത് വരെ തല്സ്ഥിതി തുടരും, അന്തിമ തീരുമാനം മന്ത്രിതല ചര്ച്ചയില്
അടച്ചുപൂട്ടാനാണ് കമ്പനി അധികൃതര് തീരുമാനമെടുക്കുന്നതെങ്കില് അടച്ചുപൂട്ടുന്നത് നിയമപരമല്ല എന്ന് കാട്ടി നിയമനടപടികളുമായി സര്ക്കാര് മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും ലേബര് കമ്മീഷണര്
കൊച്ചി ഇന്ഫോപാര്ക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന യുഎസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള മെഡിക്കല് കോഡിങ് കമ്പനിയായ കോറോ ഹെല്ത്ത് ഈ മാസം പത്ത് വരെ തുറന്നുപ്രവര്ത്തിക്കാന് തീരുമാനമായി. മുന്കൂര് നോട്ടീസ് നല്കാതെ 700ലധികം ജീവനക്കാരെ കൂട്ടത്തോടെ പിരിച്ചുവിട്ടതിനെ തുടര്ന്ന് കമ്പനി പ്രതിനിധിയുമായി ലേബര് കമ്മീഷണറും തൃക്കാക്കര എംഎല്എ ഉമാ തോമസും നടത്തിയ ചര്ച്ചയെ തുടര്ന്നാണ് തല്സ്ഥിതി തുടരാന് തീരുമാനിച്ചത്. കമ്പനി പ്രതിനിധിയുമായി തൊഴില്മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ ഈ മാസം പത്തിന് നടത്തുന്ന ചര്ച്ചയില് അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാവും.
കമ്പനിയുടെ ലീഗല് പ്രതിനിധിയുമായി നടത്തിയ ചര്ച്ചയില് തല്സ്ഥിതി തുടരാന് തീരുമാനിച്ചതായി ഉമാ തോമസ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ജോലി ഇല്ലെങ്കിലും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കി ഇന്നുമുതല് തന്നെ ജീവനക്കാരെ ഓഫീസില് പ്രവേശിക്കാമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു. ഡൈനിങ്, വാഷ്റൂം ഉള്പ്പെടെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ജീവനക്കാര്ക്ക് ലഭ്യമാക്കും. പത്തിന് കമ്പനി പ്രതിനിധിയുമായി തൊഴില്മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ നടത്തുന്ന ചര്ച്ചയില് സമവായം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും ഉമാ തോമസ് അറിയിച്ചു.
പത്താംതീയതി മുതല് സാധാരണ നിലയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതിന് കമ്പനിക്ക് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങള് സര്ക്കാര് നല്കുമെന്നാണ് മന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് ലേബര് കമ്മീഷണര് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോള് നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. പത്താംതീയതിയിലെ മീറ്റിങ്ങില് ജീവനക്കാര്ക്ക് അനുകൂല തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പത്താംതീയതിയിലെ മീറ്റിങ്ങില് സമവായത്തില് എത്താന് സാധിച്ചില്ലെങ്കില് നിയമനടപടിയുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും ലേബര് കമ്മീഷണര് അറിയിച്ചു.
വ്യാവസായിക തര്ക്ക പരിഹാര നിയമം അനുസരിച്ച് 100 തൊഴിലാളികളില് കൂടുതലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള് അടച്ചുപൂട്ടണമെങ്കില് 90 ദിവസത്തിന് മുന്പ് സര്ക്കാരിന്റെ അനുമതി വാങ്ങേണ്ടതാണ്. എന്നാല് കമ്പനി ഇത് ലംഘിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അടച്ചുപൂട്ടാനാണ് കമ്പനി അധികൃതര് തീരുമാനമെടുക്കുന്നതെങ്കില് അടച്ചുപൂട്ടുന്നത് നിയമപരമല്ല എന്ന് കാട്ടി നിയമനടപടികളുമായി സര്ക്കാര് മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും ലേബര് കമ്മീഷണര് അറിയിച്ചു. കമ്പനിയുടെ കേരളത്തിലെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ലാഭകരമല്ലെന്നു കാണിച്ചാണ് അടച്ചു പൂട്ടല്
Content Highlights: US-based medical coding firm Coro Health in Kochi Infopark will maintain status quo until July 10 following a mass layoff of 700 employees. The decision was reached after talks involving MLA Uma Thomas and the Labor Commissioner. A final resolution is expected during Labor Minister Bindu Krishna’s upcoming meeting.