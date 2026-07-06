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ബസ് കാത്തുനിന്ന കോളേജ് വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമം;ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട യുവാവിനായി തിരച്ചില്‍

ബസ് സ്റ്റോപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് യാത്രക്കാര്‍ ബഹളം വെച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് പ്രതി സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.

Published

Jul 06, 2026 5:32 pm |

Last Updated

Jul 06, 2026 5:32 pm

മംഗളൂരു |  കര്‍ണാടകയില്‍ ബസ് കാത്തുനില്‍ക്കുകയായിരുന്ന 17കാരിയായ കോളേജ് വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ കത്തികൊണ്ട് കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമം. സംഭവ ശേഷം രക്ഷപ്പെട്ട യുവാവിനെതിരെ പോലീസ് വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

ബണ്ട്വാള്‍ റൂറല്‍ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയിലെ മൊണ്ടിമാരു പഡ്പു ബസ് സ്റ്റോപ്പിലാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. മൊണ്ടിമാരു പഡ്പു സ്വദേശിയായ ജവ്വാര്‍ (28) ആണ് പ്രതിയെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇയാള്‍ ബസ് സ്റ്റോപ്പിന് സമീപം ഒരു പലചരക്ക് കട നടത്തുകയാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

പോലീസ് നല്‍കുന്ന വിവരമനുസരിച്ച്, പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പെണ്‍കുട്ടി കോളേജില്‍ പോകാനായി ബസ് കാത്തുനില്‍ക്കുമ്പോഴാണ് പ്രതി കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിച്ചത്. ബസ് സ്റ്റോപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് യാത്രക്കാര്‍ ബഹളം വെച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് പ്രതി സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.

ആക്രമണത്തില്‍ പരുക്കേറ്റ വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ ഉടന്‍ തന്നെ മംഗളൂരുവിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പെണ്‍കുട്ടി അവിടെ ചികിത്സയിലാണ്.

ബണ്ട്വാള്‍ റൂറല്‍ പോലീസ് സംഭവസ്ഥലം സന്ദര്‍ശിക്കുകയും പിന്നീട് ആശുപത്രിയിലെത്തി പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെ കൃത്യമായ കാരണം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല.ഒളിവില്‍ പോയ പ്രതിയെ കണ്ടെത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രത്യേക പോലീസ് സംഘം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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Content Highlights: A 17-year-old college student was stabbed while waiting at a bus stop in Mangaluru. The suspect, identified as 28-year-old Jawwar, fled the scene after passengers raised an alarm. Police registered an attempt to murder case and formed a special team to arrest the absconding grocery shop owner.

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