EPFO FAQs | പുതിയ പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ പതിവ് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും

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EPFO FAQs | പുതിയ പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ പതിവ് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും
യോഗ്യമായ പിഎഫ് പിൻവലിക്കൽ ക്ലെയിമുകൾ ഇനി മുതൽ വെറും മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം സെറ്റിൽ ചെയ്യണമെന്ന് പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു.
ജീവനക്കാരുടെ പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് [ Provident Fund ] അഥവാ പിഎഫ് പിൻവലിക്കൽ നടപടികൾ കൂടുതൽ വേഗത്തിലാക്കാനും സുതാര്യമാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ട് എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ പുതിയ നിയമങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. യോഗ്യമായ പിഎഫ് പിൻവലിക്കൽ ക്ലെയിമുകൾ ഇനി മുതൽ വെറും മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം സെറ്റിൽ ചെയ്യണമെന്ന് പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു.
ഇപിഎഫ്ഒ പുറപ്പെടുവിച്ച പുതിയ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തതയോടെ ചോദ്യോത്തര രൂപത്തിൽ താഴെ നൽകുന്നു:
എന്താണ് പുതിയ ഇപിഎഫ്ഒ 3 ദിവസത്തെ പിഎഫ് സെറ്റിൽമെന്റ് നിയമം?
പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം, പൂർണ്ണമായ എല്ലാ രേഖകളുമുള്ള പിഎഫ് പിൻവലിക്കൽ ക്ലെയിമുകൾ മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം ഇപിഎഫ്ഒ തീർപ്പാക്കണം. അതേസമയം പെൻഷൻ, ഇഡിഎൽഐ ക്ലെയിമുകൾ 20 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. മതിയായ കാരണമില്ലാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ക്ലെയിം വൈകിപ്പിച്ചാൽ വരിക്കാർക്ക് പ്രതിവർഷം 12 ശതമാനം വാർഷിക പീനൽ പലിശ ലഭിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടാകും. ഈ തുക വീഴ്ച വരുത്തിയ ഉത്തരവാദിയായ കമ്മീഷണറുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നാണ് ഈടാക്കുക.
ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട ഉടൻ തന്നെ ജീവനക്കാർക്ക് പിഎഫ് തുക പൂർണ്ണമായി പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുമോ?
ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് തൊഴിലില്ലാതാകുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് തങ്ങളുടെ പിഎഫ് ബാലൻസിന്റെ 75 ശതമാനം വരെ തുക ഉടനടി പിൻവലിക്കാൻ പുതിയ നിയമം അനുവദിക്കുന്നു. തൊഴിലില്ലായ്മ നേരിടുന്ന സമയത്ത് തൊഴിലാളികൾക്ക് ദീർഘകാലത്തെ കാത്തിരിപ്പുകളോ സങ്കീർണ്ണമായ നടപടിക്രമങ്ങളോ ഇല്ലാതെ വേഗത്തിൽ സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് ഈ മാറ്റത്തിലൂടെ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
നിലവിൽ എത്ര പിഎഫ് പിൻവലിക്കൽ കാറ്റഗറികളാണുള്ളത്?
മുൻപുണ്ടായിരുന്ന 13 അഡ്വാൻസ് പിഎഫ് പിൻവലിക്കൽ കാറ്റഗറികൾ വെട്ടിക്കുറച്ച് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. രോഗബാധ, വിദ്യാഭ്യാസം, വിവാഹം എന്നിവയാണ് ഈ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങൾ. വീട് വാങ്ങുന്നതിനും നിർമ്മിക്കുന്നതിനും ഹോം ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നതിനുമുള്ള ഭവന സംബന്ധമായ പിൻവലിക്കലുകൾ പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകളോടെ തുടർന്നും ലഭ്യമാകും.
പിഎഫ് അഡ്വാൻസ് പിൻവലിക്കാനുള്ള സർവീസ് കാലാവധിയിൽ മാറ്റമുണ്ടോ?
അതെ, വലിയ മാറ്റമുണ്ട്. മുൻപ് നിലനിന്നിരുന്ന ഏഴ് വർഷം വരെയുള്ള സർവീസ് കാലാവധി എന്ന നിബന്ധന പല അഡ്വാൻസ് പിൻവലിക്കലുകൾക്കും ഇപ്പോൾ 12 മാസമായി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച് കുറഞ്ഞ കാലം മാത്രമായ യുവ ജീവനക്കാർക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ തങ്ങളുടെ പിഎഫ് സമ്പാദ്യം എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ സഹായിക്കും.
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അതെ, സാധിക്കും. പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം വിരമിക്കൽ പ്രായം മുൻപുണ്ടായിരുന്ന 58 വയസ്സിൽ നിന്നും 55 വയസ്സായി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. 55 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ മുഴുവൻ പിഎഫ് തുകയും പിൻവലിക്കാം. കൂടാതെ സ്ഥിരമായ വൈകല്യം, പിരിച്ചുവിടൽ, സ്വമേധയാ ഉള്ള വിരമിക്കൽ അതായത് വി ആർ എസ്, ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തേക്ക് സ്ഥിരമായി കുടിയേറൽ തുടങ്ങിയ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഇപിഎഫ്ഒ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി മുഴുവൻ തുകയും പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.
പിഎഫ് പിൻവലിക്കൽ നടപടികൾ പൂർണ്ണമായും ഡിജിറ്റൽ ആകുമോ?
പുതിയ സംവിധാനം പിഎഫ് സേവനങ്ങളെ വലിയ തോതിൽ പേപ്പർരഹിതമാക്കുന്നു. തൊഴിലുടമകൾ ഓൺലൈൻ വഴി ക്ലെയിമുകൾ ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കണം. വേഗത്തിലുള്ള പേയ്മെന്റുകൾക്കായി ഇപിഎഫ്ഒ യുപിഐ അധിഷ്ഠിത പിൻവലിക്കൽ സംവിധാനവും അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പേപ്പർ ജോലികൾ കുറയ്ക്കാനും ക്ലെയിം നിരസിക്കപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും വരിക്കാർക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യം നൽകാനും ഈ ഡിജിറ്റൽ മാറ്റങ്ങൾ സഹായിക്കും.
Content Highlights:
The Employees’ Provident Fund Organisation has launched a new framework ensuring eligible PF withdrawal claims are settled within three days. Pension and EDLI claims must be processed within 20 days, or officials will face a 12% annual penal interest recovered from their salary. Additionally, advance withdrawal categories have been reduced to three, and immediate 75% withdrawal is allowed upon unemployment.