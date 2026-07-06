Aksharam Education
സമുദ്രജല പ്രവാഹങ്ങൾ
മിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ചൂടും തണുപ്പും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ ഇവ സഹായിക്കുന്നു.
സമുദ്രത്തിലെ ജലം ഒരു നിശ്ചിത ദിശയിൽ ദീർഘദൂരത്തേക്ക് തുടർച്ചയായി ഒഴുകുന്ന പ്രതിഭാസത്തെയാണ് സമുദ്രജല പ്രവാഹങ്ങൾ (Ocean Currents) എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൂമിയുടെ കാലാവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും സമുദ്രജീവികളുടെ നിലനിൽപ്പിലും മത്സ്യബന്ധനത്തിലും സമുദ്രഗതാഗതത്തിലും സമുദ്രജല പ്രവാഹങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനമുണ്ട്. ഭൂമിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ചൂടും തണുപ്പും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ ഇവ സഹായിക്കുന്നു.
സമുദ്രജല പ്രവാഹങ്ങളെ പ്രധാനമായും രണ്ടായി തരംതിരിക്കുന്നു.
ഉഷ്ണജല പ്രവാഹങ്ങൾ ശീതജല പ്രവാഹങ്ങൾ.
• ഉഷ്ണജല പ്രവാഹങ്ങൾ
ഭൂമധ്യരേഖക്ക് സമീപമുള്ള ചൂടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന പ്രവാഹങ്ങളെയാണ് ഉഷ്ണജല പ്രവാഹങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇവ കടന്നുപോകുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ താപനില വർധിപ്പിക്കുകയും കാലാവസ്ഥയെ താരതമ്യേന ഊഷ്മളമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
• ലോകത്തെ പ്രധാന ഉഷ്ണജല പ്രവാഹങ്ങൾ
ഗൾഫ് സ്ട്രീം
കുറോഷിയോ
ബ്രസീൽ
അഗുൽഹാസ്
• ശീതജല പ്രവാഹങ്ങൾ
ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭൂമധ്യരേഖയിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന തണുത്ത പ്രവാഹങ്ങളെയാണ് ശീതജല പ്രവാഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവ കടന്നുപോകുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ താപനില കുറക്കുകയും ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ സമൃദ്ധമായ മത്സ്യസമ്പത്തിന് അനുകൂല സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഗൾഫ് സ്ട്രീം പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ കാലാവസ്ഥയെ ഊഷ്മളമാക്കുമ്പോൾ, പെറു പ്രവാഹം മത്സ്യസമ്പത്ത് വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നു.
• ലോകത്തെ പ്രധാന ശീതജല പ്രവാഹങ്ങൾ
ലാബ്രഡോർ
കാനറി
കാലിഫോർണിയ
പെറു (ഹംബോൾട്ട്)
ബെൻഗ്വേല
• കാരണങ്ങൾ
സ്ഥിരമായി വീശുന്ന കാറ്റുകൾ, ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം മൂലമുണ്ടാകുന്ന കോറിയോളിസ് പ്രഭാവം, സമുദ്രജലത്തിന്റെ താപനിലയിലെയും ലവണാംശത്തിലെയും വ്യത്യാസങ്ങൾ, വേലിയേറ്റ-വേലിയിറക്കങ്ങൾ, ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെ സ്ഥാനം എന്നീ ഘടകങ്ങളുടെ സംയുക്ത പ്രവർത്തനഫലമായാണ് സമുദ്രങ്ങളിൽ വിവിധ പ്രവാഹങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത്.
സമുദ്രജല പ്രവാഹങ്ങൾ കാലാവസ്ഥയെയും മഴയുടെ വിതരണത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതോടൊപ്പം മത്സ്യബന്ധനം, കപ്പൽഗതാഗതം, സമുദ്രവ്യാപാരം എന്നിവക്കും വലിയ സഹായമാണ്. അതിനാൽ സമുദ്രജല പ്രവാഹങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിലും പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രത്തിലും ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ്.
Content Highlights:
Ocean currents are continuous movements of seawater that regulate global climate and support marine life. They are divided into warm currents like the Gulf Stream and cold currents like the Labrador. Formed by winds, Earth’s rotation, and salinity variations, they heavily impact fishing and trade.