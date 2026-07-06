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കോവക്കക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് വില പ്രഖ്യാപിച്ചു; യു എസില് പുതുതായി തുറന്ന ഇന്ത്യന് സ്റ്റോറില് തള്ളിക്കയറി ജനക്കൂട്ടം
ഉദ്ഘാടന ഓഫറുകളുടെ ഭാഗമായി, ഇന്ത്യയില് പടവലങ്ങ/കോവയ്ക്ക വിഭാഗത്തില്പ്പെടുന്ന പര്വല് എന്ന പച്ചക്കറിക്ക് വെറും 1.99 ഡോളറിന് (ഏകദേശം 170 രൂപ) വിറ്റഴിച്ചതായിരുന്നു ഈ വന് ജനത്തിരക്കിന് പ്രധാന കാരണം
ന്യൂഡല്ഹി | വിദേശത്ത് കഴിയുന്നവര്ക്ക് നാട്ടിലെ ഓര്മ്മകള് ഉണര്ത്തുന്ന പരിചിതമായ പച്ചക്കറികളും പ്രാദേശിക ലഘുഭക്ഷണങ്ങളും മറ്റ് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളും ഒരു വികാരമാണ്. യു എസില് ഒരു പുതിയ ഇന്ത്യന് സൂപ്പര്മാര്ക്കറ്റ് തുറന്നപ്പോള് കണ്ടതും ഇതേ ആവേശമാണ്. ന്യൂജേഴ്സിയിലെ പിസ്കറ്റാവേയില് പുതുതായി ആരംഭിച്ച ഒരു ഇന്ത്യന് സൂപ്പര്മാര്ക്കറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് തടിച്ച് കൂടി നൂറുകണക്കിന് ഉപഭോക്താക്കളുണ്ടാക്കുന്ന തിക്കും തിരക്കും ഇപ്പോള് വൈറലായിരിക്കുകയാണ്. കടയിലെ നീണ്ട ക്യൂവും തിരക്കും നിയന്ത്രിക്കാന് ജീവനക്കാര് പാടുപെടുന്നതിന്റെ വീഡിയോകള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. പച്ചക്കറി വിഭാഗത്തില് ആളുകള് തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടുന്നതും, ഷോപ്പിംഗ് ട്രോളികള് നിറയ്ക്കുന്നതും, ബില്ലിംഗ് കൗണ്ടറുകളില് കാത്തുനില്ക്കുന്നതും വീഡിയോകളില് കാണാം.
ഉദ്ഘാടന ഓഫറുകളുടെ ഭാഗമായി, ഇന്ത്യയില് പടവലങ്ങ/കോവയ്ക്ക വിഭാഗത്തില്പ്പെടുന്ന പര്വല് എന്ന പച്ചക്കറിക്ക് വെറും 1.99 ഡോളറിന് (ഏകദേശം 170 രൂപ) വിറ്റഴിച്ചതായിരുന്നു ഈ വന് ജനത്തിരക്കിന് പ്രധാന കാരണം. ഡിസ്കൗണ്ട് വിലയെക്കുറിച്ചുള്ള വാര്ത്ത പരന്നതോടെ , സാധാരണയായി വിദേശങ്ങളില് കിട്ടാന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും വിലകൂടിയതുമായ ഈ പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കൂട്ടാന് ആളുകള് കൂട്ടത്തോടെ എത്തുകയുമായിരുന്നു.
ഇന്റര്നെറ്റില് വൈറലായ പല വീഡിയോകളിലും, ഉപഭോക്താക്കള് പച്ചക്കറി ബോക്സുകളിലേക്ക് കൈനീട്ടുന്നതും, തിരക്കേറിയ ഇടനാഴികളിലൂടെ ഷോപ്പിംഗ് ട്രോളികള് തള്ളിനീക്കുന്നതും, തിരക്കിനിടയില് നിന്ന് പച്ചക്കറികള് കൈക്കലാക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നതും കാണാം. കൂടുതല് ആളുകള് സൂപ്പര്മാര്ക്കറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോള്, ഈ വന് തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാന് കടയിലെ ജീവനക്കാര് പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നതും വീഡിയോയിലുണ്ട്.
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സോഷ്യല് മീഡിയയില് പ്രചരിക്കുന്ന ഈ വൈറല് വീഡിയോകളോട് നിരവധി ഉപഭോക്താക്കളാണ് പ്രതികരിച്ചത്.
ഒരു ഉപഭോക്താവ് കുറിച്ചു, ‘ഇന്ത്യക്കാരില് നിന്നുള്ള ആ ‘ഇന്ത്യന് ശൈലി’ ഒന്നിനും മാറ്റാനാകില്ല!’
മറ്റൊരു ഉപയോക്താവ് ഈ ബഹളത്തെ യു എസിലെ പ്രശസ്തമായ ‘ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ’ സെയിലിനോടാണ് ഉപമിച്ചത്. അവര് എഴുതി, ‘ഇന്ത്യന് സ്റ്റോറിലെ ഇന്ത്യക്കാരാണിത്, എന്നാല് ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ സെയിലിലെ ഇത്തരം തിക്കും തിരക്കും അമേരിക്കന് പാരമ്പര്യമാണ്.
മറ്റൊരു ഉപയോക്താവ് എഴുതി, ‘ഇന്ത്യയില് ലഭിക്കുന്നത് പോലെ ഇത്രയധികം പച്ചക്കറി ഇനങ്ങള് അവര്ക്ക് അവിടെ ലഭിക്കില്ല… അതുകൊണ്ട് ഈ തിരക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ.’
Content Highlights: A new Indian supermarket in Piscataway, New Jersey, witnessed massive crowds during its opening. Shoppers lined up and rushed the aisles to buy parwal vegetables offered at a discounted price of 1.99 dollars. Viral videos of the chaotic scene drew widespread reactions on social media platforms.