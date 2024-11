ഹേമന്ത് സോറൻ ഝാർഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റു

റാഞ്ചി | ഝാർഖണ്ഡ് മുക്തി മോർച്ച (ജെഎംഎം) നേതാവ് ഹേമന്ത് സോറൻ ഝാർഖണ്ഡിന്റെ 14-ാമത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു. റാഞ്ചിയിലെ മൊറാദാബാദ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ പ്രതിപക്ഷ നിരയിലെ ഉന്നത നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്തു. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, സമാജ് വാദി പാർട്ടി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവ്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി, ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേതാവ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ, ആർജെഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

81 അംഗ സഭയിൽ 56 സീറ്റുകൾ നേടിയാണ് ജെഎംഎമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യ സഖ്യം അധികാരത്തുടർച്ച നേടിയത്. ഹേമന്ത് സോറന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പാർട്ടി 41 സീറ്റുകളിൽ വിജയിച്ചപ്പോൾ 34 സീറ്റുകളിൽ കോൺഗ്രസ് വിജയിച്ചു. ആർജെഡിയും സിപിഐഎംഎല്ലും യഥാക്രമം ആറ്, നാല് സീറ്റുകൾ നേടി.

VIDEO | JMM executive president Hemant Soren (@HemantSorenJMM) takes oath as Jharkhand CM at Morabadi Maidan in Ranchi. #HemantSoren pic.twitter.com/l1eOjtk2Fb

— Press Trust of India (@PTI_News) November 28, 2024