Saudi Arabia

ആഗോള ടൂറിസം: 113 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ നിക്ഷേപ പ്രഖ്യാപനവുമായി സഊദി

കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ മുഹമ്മദ് ബിന്‍ സല്‍മാന്റെ രക്ഷാകര്‍തൃത്വത്തില്‍ ആരംഭിച്ച ആഗോള ടൂറിസം ഉച്ചകോടിയുടെ ഉദ്ഘാടന സെഷനിലാണ് പ്രഖ്യാപനം.

Published

Nov 12, 2025 3:54 pm |

Last Updated

Nov 12, 2025 3:54 pm

റിയാദ് | ആഗോള ടൂറിസം മേഖലയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിനും അതിന്റെ പരിവര്‍ത്തനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനും സുസ്ഥിര വളര്‍ച്ച ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി റിയാദില്‍ നടന്ന ആഗോള ടൂറിസം ഉച്ചകോടിയുടെ പ്രഥമ ദിനത്തില്‍ 113 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ നിക്ഷേപ പ്രഖ്യാപനം. കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ മുഹമ്മദ് ബിന്‍ സല്‍മാന്റെ രക്ഷാകര്‍തൃത്വത്തില്‍ ആരംഭിച്ച ഉദ്ഘാടന സെഷനിലാണ് പ്രഖ്യാപനം നടന്നത്.

മെലിയ ഹോട്ടല്‍സ്, ബി ഡബ്ല്യു എച്ച് ഹോട്ടല്‍സ്, ഗോകോ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി, സെനോമി, റാഡിസണ്‍, എര്‍ത്ത് ഹോട്ടല്‍സ്, ഡെലോണിക്‌സ്, ഓഷ്യന്‍ ലിങ്ക് എന്നിവ ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. അല്‍ഫോസാന്‍ ഹോള്‍ഡിംഗ്, അല്‍ കാതിരി ഹോള്‍ഡിംഗ്, അല്‍ ഒതൈം, നോളജ് ഇക്കണോമിക് സിറ്റി എന്നീ കമ്പനികളാണ് നിക്ഷേപവുമായി രംഗത്ത് വന്നത്.

കിംഗ് അബ്ദുല്‍ അസീസ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ് സെന്ററില്‍ ടൂറിസത്തിലും അനുബന്ധ മേഖലകളിലും നിന്നുള്ള പ്രമുഖര്‍, നൂതനാശയക്കാര്‍, ടൂറിസം പ്രമോട്ടേഴ്സ് എന്നിവരുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് ഉച്ചകോടി നടക്കുന്നത്. ടൂറിസം മേഖലയെ ഭാവിയിലെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാനും അടുത്ത അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടുകളില്‍ ഈ മേഖലയെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്താനും പ്രാപ്തമാക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമായ പരിഹാരങ്ങള്‍ വികസിപ്പിക്കുകയാണ് ഉച്ചകോടിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ടൂറിസം മേഖലയുടെ മുഖച്ഛായ മാറ്റുന്നതില്‍ നിക്ഷേപകര്‍, നയരൂപീകരണക്കാര്‍, നൂതനാശയക്കാര്‍ എന്നിവര്‍ നിര്‍ണായക പങ്കുവഹിച്ചതായും എ ഐയുടെ പിന്തുണയോടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാന മികവിനും അനുഭവ നിലവാരത്തിനും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായ സുസ്ഥിര വളര്‍ച്ച ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും മുഴുവന്‍ ആവാസവ്യവസ്ഥയിലും അവസരങ്ങള്‍ വിശാലമാക്കുന്നതിനും സഞ്ചാര സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാവിയെ പുനര്‍നിര്‍മ്മിക്കുമെന്ന് സഊദി ടൂറിസം മന്ത്രിയും ചെയര്‍മാനുമായ അഹമ്മദ് അല്‍-ഖതീബ് പറഞ്ഞു.

ഡാറ്റ, ഡിസൈന്‍, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി എന്നിവയില്‍ നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകള്‍ വിന്യസിക്കുന്നതിനിടയില്‍, ആഗോള നിലവാരം ഉയര്‍ത്തുക, സന്ദര്‍ശക അനുഭവം വര്‍ധിപ്പിക്കുക, ഗുണനിലവാരമുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുക, രാജ്യത്തുടനീളം അസാധാരണവും ഉദ്ദേശ്യാധിഷ്ഠിതവുമായ അനുഭവങ്ങള്‍ നല്‍കുക എന്നിവയിലൂടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തെയും മനുഷ്യ മൂലധന നിര്‍മ്മാണത്തെയും നിക്ഷേപങ്ങള്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തും. സാംസ്‌കാരിക പൈതൃകവും ലോകോത്തര ആതിഥ്യമര്യാദയും സംയോജിപ്പിക്കുന്ന, മത്സരശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും സഊദി അറേബ്യയെ ലോകത്താകെ പ്രിയപ്പെട്ട യാത്രാ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുകയും ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

 

