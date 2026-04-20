ഇറാൻ യുദ്ധം ആഗോള എണ്ണ വിപണിയിൽ 50 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയതായി റിപ്പോർട്ട്
നഷ്ടപ്പെട്ട ഈ 500 ദശലക്ഷം ബാരൽ എണ്ണ 11 ദിവസത്തേക്ക് ലോകത്തെ എല്ലാ വാഹനങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഇന്ധനത്തിന് തുല്യം
ലണ്ടൻ | ഇറാൻ യുദ്ധം ആരംഭിച്ച് 50 ദിവസങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ ആഗോള എണ്ണ വിപണിയിൽ 50 ബില്യൺ ഡോളറിലധികം മൂല്യമുള്ള ക്രൂഡ് ഓയിൽ നഷ്ടമായതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഘാതം വരും മാസങ്ങളിലും വർഷങ്ങളിലും തുടരുമെന്നാണ് വിദഗ്ധരും റോയിട്ടേഴ്സ് കണക്കുകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഫെബ്രുവരി അവസാനം ആരംഭിച്ച പ്രതിസന്ധിയെത്തുടർന്ന് 500 ദശലക്ഷത്തിലധികം ബാരൽ ക്രൂഡ് ഓയിലും കണ്ടൻസേറ്റും ആഗോള വിപണിയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി. ആധുനിക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഊർജ്ജ വിതരണ തടസ്സമാണിതെന്ന് വിശകലന വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
നഷ്ടപ്പെട്ട ഈ 500 ദശലക്ഷം ബാരൽ എണ്ണ എന്നത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വ്യോമയാന ആവശ്യത്തിന് 10 ആഴ്ചത്തേക്ക് മതിയാകുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ 11 ദിവസത്തേക്ക് ലോകത്തെ എല്ലാ വാഹനങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഇന്ധനത്തിന് തുല്യമാണിത്. യു എസ് സൈന്യത്തിന് ഏകദേശം ആറ് വർഷത്തേക്ക് ആവശ്യമായ ഇന്ധനത്തിന് തുല്യമാണ് ഈ നഷ്ടമെന്ന് വുഡ് മാക്കൻസിയിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ അനലിസ്റ്റ് ഇയാൻ മോവാട്ട് പറഞ്ഞു. ഗൾഫ് അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രം മാർച്ച് മാസത്തിൽ പ്രതിദിനം 8 ദശലക്ഷം ബാരൽ ക്രൂഡ് ഉത്പാദനം കുറഞ്ഞു. ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ കമ്പനികളായ എക്സോൺ മൊബീൽ, ഷെവ്റോൺ എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ഉത്പാദനത്തിന് തുല്യമാണ്.
ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ജെറ്റ് ഇന്ധന കയറ്റുമതിയിൽ വലിയ ഇടിവുണ്ടായി. സൗദി അറേബ്യ, ഖത്തർ, യു എ ഇ, കുവൈത്ത്, ബഹ്റൈൻ, ഒമാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ജെറ്റ് ഇന്ധന കയറ്റുമതി ഫെബ്രുവരിയിലെ 19.6 ദശലക്ഷം ബാരലിൽ നിന്ന് മാർച്ചിലും ഏപ്രിലിലുമായി കേവലം 4.1 ദശലക്ഷം ബാരലായി കുറഞ്ഞു. വിപണിയിൽ കാണാതായ ഈ എണ്ണയുടെ മൂല്യം ഏകദേശം 50 ബില്യൺ ഡോളറാണ്. ഇത് ജർമ്മനിയുടെ വാർഷിക ജി ഡി പി യുടെ ഒരു ശതമാനത്തിന് തുല്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ലാത്വിയ പോലുള്ള ചെറിയ രാജ്യങ്ങളുടെ ആകെ ജി ഡി പി യേക്കാൾ കൂടുതലോ ആണ്.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നതായി ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഖ്ചി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എണ്ണ ഉത്പാദനം സാധാരണ നിലയിലാകാൻ മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ എടുത്തേക്കാം. കുവൈത്തിലെയും ഇറാഖിലെയും എണ്ണപ്പാടങ്ങൾ സാധാരണ നിലയിലാകാൻ നാലോ അഞ്ചോ മാസമെടുക്കും. ഖത്തറിലെ റാസ് ലഫാൻ എൽ എൻ ജി കോംപ്ലക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വർഷങ്ങൾ വേണ്ടിവരുമെന്ന് കെപ്ലറിലെ സീനിയർ ക്രൂഡ് അനലിസ്റ്റ് ജോഹന്നാസ് റൗബാൾ പറഞ്ഞു. അമേരിക്ക ഇറാനിയൻ ചരക്ക് കപ്പൽ പിടിച്ചെടുത്തതിനെത്തുടർന്ന് ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് വിലയിൽ വലിയ വർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
Summary
The ongoing conflict involving Iran has resulted in a massive loss of over $50 billion in crude oil revenue within just 50 days, marking the largest energy supply disruption in modern history. Approximately 500 million barrels of oil have been removed from the global market, significantly impacting Gulf Arab producers and international aviation fuel supplies. Experts warn that full restoration of energy infrastructure and production levels could take several months or even years.