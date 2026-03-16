Kerala
കളമശ്ശേരിയില് പെണ്കുട്ടിക്ക് നേരെ ആക്രമണം; സ്വര്ണവും മൊബൈല് ഫോണും കവര്ന്നു.
ജോലി കഴിഞ്ഞു മടങ്ങവേ പെണ്കുട്ടിയുടെ തലയില് മുണ്ടിട്ട് മൂടിയാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്.
കൊച്ചി| കളമശ്ശേരിയില് പെണ്കുട്ടിയെ ആക്രമിച്ച് സ്വര്ണവും മൊബൈല് ഫോണും കവര്ന്നു. ജോലി കഴിഞ്ഞു മടങ്ങവേ പെണ്കുട്ടിയുടെ തലയില് മുണ്ടിട്ട് മൂടിയാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. കണ്ണൂര് സ്വദേശിയായ പെണ്കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. രാത്രി 8.15 ഓടെയാണ് സംഭവം.
എച്ച്എംടി ജങ്ഷന് സമീപം താമസിക്കുന്ന പെണ്കുട്ടിയാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. റെയില്വേ പാളം കടന്നു വരുന്നതിനിടെ പിന്നില് നിന്ന് എത്തിയ അക്രമി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനു ശേഷം അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന പില്ലറില് തല ഇടിപ്പിക്കുകയും ശേഷം കവര്ച്ച നടത്തി കടന്നു കളയുകയുമായിരുന്നു. പ്രതിക്കായുള്ള തിരച്ചില് ആരംഭിച്ചു.
ഗൂഗിൾ മാപ്സിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം; ഇനി മാപ്പിനോട് സംസാരിക്കാം, ഉത്തരങ്ങൾ തേടാം
പി കെ ശ്യാമളക്കെതിരെ വിമത നീക്കമെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുകള്; ടി കെ ഗോവിന്ദന് മത്സരിച്ചേക്കുമെന്ന് സൂചന
ഇന്ധനവില കുതിച്ചുയരുന്നു; വാഹന ഉടകളുടെ പോക്കറ്റ് ചോരാതിരിക്കാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം
ബൈക്കും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; റോഡിൽ വീണ മെഡിക്കൽ ഷോപ് ഉടമ ടിപ്പർ കയറി മരിച്ചു
ഇന്ത്യൻ നിരത്തുകളെ വിറപ്പിക്കാൻ ഐതിഹാസിക തിരിച്ചുവരവ്; പുത്തൻ റെനോ ഡസ്റ്റർ നാളെ എത്തും
വിവാഹ സല്ക്കാരത്തിനിടെ രസഗുള തൊണ്ടയില് കുടുങ്ങി; യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം
