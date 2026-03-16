എലത്തൂരില്‍ എ കെ ശശീന്ദ്രന്‍ മത്സരിക്കും; സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ച് എന്‍സിപി ദേശീയ നേതൃത്വം

ശശീന്ദ്രന്റെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിത്വത്തിനെതിരെ ഉയര്‍ന്നു വന്ന പ്രതിഷേധം ദേശീയ നേതൃത്വം പരിഗണിച്ചില്ല.

Mar 16, 2026 2:19 pm

കോഴിക്കോട്| എലത്തൂരില്‍ മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രന്‍ മത്സരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് എന്‍സിപി ദേശീയ നേതൃത്വം. എലത്തൂര്‍ എ കെ ശശീന്ദ്രന്‍, കുട്ടനാട് തോമസ് കെ തോമസ്. മലപ്പുറം കെ റ്റി മുജീബ് എന്നിവര്‍ മത്സരിക്കും. ഏഴ് തവണ മത്സരിച്ച് നാല് തവണ എംഎല്‍എയും ഒന്‍പത് കൊല്ലം മന്ത്രിയുമായ എ കെ ശശീന്ദ്രന്‍ വീണ്ടും മത്സരിക്കുന്നതില്‍ പിസി ചാക്കോ യോജിക്കുന്നില്ല. ശശീന്ദ്രന്റെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിത്വത്തിനെതിരെ ഉയര്‍ന്നു വന്ന പ്രതിഷേധം ദേശീയ നേതൃത്വം പരിഗണിച്ചില്ല. ശശീന്ദ്രന്റെ സിറ്റിങ്ങ് മണ്ഡലമായ എലത്തൂരില്‍ തര്‍ക്കം ഉണ്ടായയതിനെതുടര്‍ന്ന് തീരുമാനം എന്‍സിപി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് വിടുകയായിരുന്നു

സീറ്റ് ലഭിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ശശീന്ദ്രന്‍ പാര്‍ട്ടി പിളര്‍ത്തുമെന്ന ആശങ്ക മറ്റ് നേതാക്കള്‍ക്കുമുണ്ടായിരുന്നു. എലത്തൂരിലെ സീറ്റ് തര്‍ക്കം മുഖ്യമന്ത്രിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനായി തോമസ് കെ തോമസ് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിലും സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയത്തില്‍ ഇടപെടില്ലെന്ന നിലപാടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്വീകരിച്ചത്.

 

ഗൂഗിൾ മാപ്‌സിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം; ഇനി മാപ്പിനോട് സംസാരിക്കാം, ഉത്തരങ്ങൾ തേടാം

പി കെ ശ്യാമളക്കെതിരെ വിമത നീക്കമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍; ടി കെ ഗോവിന്ദന്‍ മത്സരിച്ചേക്കുമെന്ന് സൂചന

ഇന്ധനവില കുതിച്ചുയരുന്നു; വാഹന ഉടകളുടെ പോക്കറ്റ് ചോരാതിരിക്കാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം

ബൈക്കും സ്‌കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; റോ​ഡി​ൽ വീ​ണ മെഡിക്കൽ ഷോപ് ഉടമ ടി​പ്പ​ർ ക​യ​റി മ​രി​ച്ചു

ഇന്ത്യൻ നിരത്തുകളെ വിറപ്പിക്കാൻ ഐതിഹാസിക തിരിച്ചുവരവ്; പുത്തൻ റെനോ ഡസ്റ്റർ നാളെ എത്തും

വിവാഹ സല്‍ക്കാരത്തിനിടെ രസഗുള തൊണ്ടയില്‍ കുടുങ്ങി; യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം

കളമശ്ശേരിയില്‍ പെണ്‍കുട്ടിക്ക് നേരെ ആക്രമണം; സ്വര്‍ണവും മൊബൈല്‍ ഫോണും കവര്‍ന്നു.