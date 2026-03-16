ഇന്ധനവില കുതിച്ചുയരുന്നു; വാഹന ഉടകളുടെ പോക്കറ്റ് ചോരാതിരിക്കാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം
പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഇസ്റാഈലും ഇറാനും അമേരിക്കയും ഉൾപ്പെട്ട യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ആഗോള വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുതിച്ചുയരുകയാണ്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ സംഘർഷം കാരണം ആഗോള എണ്ണ വിതരണത്തിൽ വലിയ കുറവുണ്ടായതും ഇന്ധനവില വർദ്ധനവിന് കാരണമായി. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള ഈ പ്രതിസന്ധി രാജ്യത്തെ ഇന്ധനവിലയെയും ബാധിച്ചേക്കാം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, വാഹന ഉടമകൾക്ക് ഇന്ധന ലാഭത്തിനായി ചെയ്യാവുന്ന ചില പ്രായോഗിക കാര്യങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു.
ഡ്രൈവിംഗ് ശീലങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താം
വാഹനത്തിന്റെ വേഗത എപ്പോഴും ഒരേ നിലയിൽ നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇന്ധനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഹൈവേകളിൽ അമിതവേഗതയിൽ പായുന്നത് എൻജിന് കൂടുതൽ ആയാസമുണ്ടാക്കുകയും ഇന്ധനം വേഗത്തിൽ തീരാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ സംവിധാനമുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ഥിരമായ വേഗത നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും. മിനിറ്റിൽ പലതവണ ആക്സിലറേറ്റർ അമർത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിലൂടെ 20 ശതമാനത്തോളം ഇന്ധനം ലാഭിക്കാം.
പെട്ടെന്ന് വേഗത കൂട്ടുന്നതും പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ഇടുന്നതും ഒഴിവാക്കണം. ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് ആക്സിലറേറ്ററിൽ നിന്ന് കാൽ മാറ്റുന്നത് അനാവശ്യമായ ബ്രേക്കിംഗും സ്റ്റാർട്ടിംഗും കുറയ്ക്കും. ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കുകളിൽ എൻജിൻ ഓഫാക്കുന്ന ‘സ്റ്റാർട്ട്-സ്റ്റോപ്പ്’ സാങ്കേതികവിദ്യ ആധുനിക വാഹനങ്ങളിലുണ്ട്. ഇത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് നഗരയാത്രകളിൽ വലിയ രീതിയിൽ ഇന്ധനം ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കും.
ട്രാഫിക് സിഗ്നലോ കുത്തനെയുള്ള ഇറക്കമോ കാണുമ്പോൾ ആക്സിലറേറ്ററിൽ നിന്ന് കാൽ മാറ്റി വാഹനത്തിന്റെ ആക്കം (Momentum) ഉപയോഗിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക. ഇത് അനാവശ്യമായ ഇന്ധന ഉപയോഗം കുറയ്ക്കും.
ആധുനിക എൻജിനുകൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഉടനെ ഓടിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് നല്ലതല്ല. ഏകദേശം 30 സെക്കൻഡ് ഐഡിൽ (Idle) ഇട്ടശേഷം മാത്രം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് എൻജിൻ തേയ്മാനം കുറയ്ക്കാനും ഇന്ധനക്ഷമത കൂട്ടാനും സഹായിക്കും.
എൻജിൻ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാം
2026-ലെ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പ്രകാരം ‘ആക്ടീവ് ടെക്നോളജി’ (Active Technology) ഉള്ള ഇന്ധനങ്ങളും അഡിറ്റീവുകളും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇവ എൻജിൻ വാൽവുകളിലെയും ഇൻജക്ടറുകളിലെയും കാർബൺ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് തടയുകയും എൻജിൻ കൂടുതൽ സുഗമമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതുവഴി പ്രതിവർഷം കൂടുതൽ കിലോമീറ്ററുകൾ അധികമായി ഓടിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
വാഹന നിർമ്മാതാക്കൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ശരിയായ വിസ്കോസിറ്റി (Viscosity) ഉള്ള എൻജിൻ ഓയിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. സിന്തറ്റിക് ഓയിലുകൾ എൻജിൻ ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഘർഷണം കുറയ്ക്കുകയും ഇന്ധനക്ഷമത 2 ശതമാനം വരെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
അഴുക്ക് പിടിച്ച എയർ ഫിൽട്ടറുകൾ എൻജിനിലേക്കുള്ള വായുപ്രവാഹം തടയുന്നു. ഇത് ഇന്ധന ഉപഭോഗം 10 ശതമാനം വരെ കൂട്ടും. അതുപോലെ, തേയ്മാനം സംഭവിച്ച സ്പാർക്ക് പ്ലഗ്ഗുകൾ മാറ്റുന്നത് വഴി 30 ശതമാനം വരെ മികച്ച ഇന്ധനക്ഷമത ഉറപ്പാക്കാം.
വാഹനത്തിന്റെ ഭാരം കുറയ്ക്കുക
വാഹനത്തിൽ അനാവശ്യ സാധനങ്ങൾ കയറ്റിവെക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ഡിക്കിയിലോ പിൻസീറ്റിലോ ഉള്ള അധിക ഭാരം എൻജിന് വലിയ ആയാസമുണ്ടാക്കും. അതുപോലെ തന്നെ റൂഫ് റാക്കുകൾ, കാർഗോ ബോക്സുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗത്തിലില്ലാത്തപ്പോൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് വായുവിനെ കീറിമുറിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള വാഹനത്തിന്റെ കഴിവിനെ (Aerodynamics) വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഇന്ധനം ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.
ടയർ പ്രഷറും കൃത്യമായ അറ്റകുറ്റപ്പണിയും
ടയറിലെ വായുമർദ്ദം കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. വായു കുറഞ്ഞ ടയറുകൾ ഉരുളാൻ കൂടുതൽ ഊർജ്ജം ആവശ്യമായതിനാൽ ഇന്ധന ഉപഭോഗം കൂടും. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ എയർ ഫിൽട്ടറുകൾ, സ്പാർക്ക് പ്ലഗ്ഗുകൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ച് വാഹനം സർവീസ് ചെയ്യണം. തകരാറുള്ള സെൻസറുകളും അഴുക്ക് പിടിച്ച ഫിൽട്ടറുകളും ഇന്ധനക്ഷമതയെ സാരമായി ബാധിക്കും.
യാത്രകൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാം
ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പലതവണ വാഹനം എടുക്കുന്നതിന് പകരം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു യാത്രയിൽ തന്നെ തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇന്ധനവില താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന മൊബൈൽ ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലാഭകരമായ പെട്രോൾ പമ്പുകൾ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കും. ഭാവിയിൽ വാഹനങ്ങൾ മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഹൈബ്രിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതും ഇന്ധനച്ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ദീർഘകാല മാർഗ്ഗമാണ്.
മറ്റ് പ്രായോഗിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
സാധാരണ സ്റ്റീൽ വീലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഭാരം കുറഞ്ഞ അലോയ് വീലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാഹനത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഭാരം കുറയ്ക്കുകയും മൈലേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
ടയറിലെ കാറ്റ് കുറയുന്നത് റോഡുമായുള്ള ഘർഷണം കൂട്ടും. ഡിജിറ്റൽ പ്രഷർ ഗേജ് ഉപയോഗിച്ച് ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ കാറ്റ് പരിശോധിക്കുന്നത് ശീലമാക്കുക.
നഗരങ്ങളിലെ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കുകളിൽ എസി മിതമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ധന ഉപഭോഗം 20 ശതമാനത്തോളം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.
Summary
With global crude oil prices rising due to Middle East tensions and supply disruptions in the Strait of Hormuz, consumers can mitigate fuel costs by adopting smarter driving habits. Key strategies include maintaining consistent speeds, avoiding aggressive braking, ensuring proper tyre pressure, and regular vehicle maintenance. Planning trips efficiently and considering hybrid or electric alternatives are also recommended for long-term fuel savings.