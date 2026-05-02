Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യത
സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു
കൊച്ചി| സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മുതല് വേനല് മഴ ശക്തമാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്. ഇത് പ്രകാരം അഞ്ച് ദിവസം സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഇന്ന് പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലര്ട്ട്. എറണാകുളം, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം ജില്ലകളില് അടുത്ത 3 മണിക്കൂര് നേരത്തേക്ക് അതിശക്ത മഴ മുന്നറിയിപ്പുള്ളത്.
ഈ ജില്ലകളിലെ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില് 50 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
The Central Meteorological Department has predicted intense summer rains across Kerala starting today, leading to the issuance of yellow alerts in various districts for the next five days. Today, seven districts including Pathanamthitta, Idukki, and Malappuram are under alert, with specific warnings for heavy rain and winds up to 50 kmph in the next three hours. Residents are advised to stay cautious as isolated places may witness thunderstorms and strong lightning.