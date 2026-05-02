Kerala
വാല്പ്പാറ അപകടം:മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങള്ക്ക് ധനസഹായം; തീരുമാനം മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തില്
മരണമടഞ്ഞ ഇന്ഷുറന്സ് പരിരക്ഷയില്ലാത്ത അഞ്ച് പേരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്ക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ നല്കും
തിരുവനന്തപുരം|വാല്പ്പാറ അപകടത്തില് മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങള്ക്ക് ധനസഹായം നല്കാന് തീരുമാനം. മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് ധനസഹായം നല്കാന് തീരുമാനമായത്. ഇന്ഷുറന്സ് ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും പരിശോധിച്ച് റിപ്പോര്ട്ട് നല്കാന് ചിഫ് സെക്രട്ടറിയെ ക്യാബിനറ്റ് ചുമതലപെടുത്തി. ശമ്പള പരിഷ്കരണ കമ്മീഷന് സ്റ്റാഫ് നിയമനങ്ങള്ക്കും മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തില് അംഗീകാരം നല്കി.
ഇന്ന് രാവിലെ ഓണ്ലൈനായാണ് മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചേര്ന്നത്. മരണമടഞ്ഞ ഇന്ഷുറന്സ് പരിരക്ഷയില്ലാത്ത അഞ്ച് പേരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്ക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ നല്കും. മരണപ്പെട്ട മറ്റ് അധ്യാപര്ക്ക് ഇന്ഷുറന്സ് പരിരക്ഷയുണ്ട്.മരണപ്പെട്ട സ്കൂള് ബസ് ഡ്രൈവര് നൗഷാദ് അലി, പാചകത്തൊഴിലാളി സാജിദ, റുഖിയ, ഷക്കീല, വിദ്യാര്ത്ഥി മുഹമ്മദ് ഹിഷാം എന്നിവരുടെ ബന്ധുകള്ക്കാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയില് നിന്ന് 10 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കുക.
അപകടത്തില് മരണപ്പെട്ട അധ്യാപികയുടെ മകന് മുഹമ്മദ് ഷഹാദിന്, മറ്റൊരു അധ്യാപികയുടെ മകള് മസ്നീന്, വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവര് മുഹമ്മദ് ഫാഹിസ് എന്നിവരുടെ ചികിത്സാ ചിലവ് സര്ക്കാര് വഹിക്കും.
ഇന്ഷുറന്സ് പരിരക്ഷ ഉള്ളവര്ക്ക്, ഇന്ഷുറന്സ് പരിരക്ഷയ്ക്ക് പുറമെ, ചികിത്സയ്ക്ക് തുക ചെലവായിട്ടുണ്ടെങ്കില് പ്രസ്തുത തുകയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയില് നിന്ന് അനുവദിക്കാനും മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. യോഗത്തില് സ്ഥാനാര്ഥികളായ മന്ത്രിമാര്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയാശംസകള് നേര്ന്നു.
The Kerala Cabinet has decided to provide 10 lakh rupees each to the families of five victims of the Valparai accident who did not have insurance coverage. The government will also bear the full medical expenses of those currently undergoing treatment for injuries sustained in the crash. Additionally, the Cabinet approved staff appointments for the Salary Revision Commission and reviewed insurance reports via the Chief Secretary during the online meeting.