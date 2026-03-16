Connect with us

Kerala

ജെസ്‌ന മരിയ ജയിംസിന്റെ തിരോധാനം; അന്വേഷണം തുടരാന്‍ സി ബി ഐ

എരുമേലി ഗസ്റ്റ് ഹൗസില്‍ സി ബി ഐ ഓഫീസ് തുറന്നു. ആറ് മാസത്തേക്കാണ് ഇവിടെ ഓഫീസ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. അന്വേഷണ സംഘം ഇന്നെത്തും.

Published

Mar 16, 2026 12:58 pm |

Last Updated

Mar 16, 2026 12:58 pm

എരുമേലി | വെച്ചൂച്ചിറയില്‍ നിന്ന് എട്ട് വര്‍ഷം മുമ്പ് കാണാതായ കോളജ് വിദ്യാര്‍ഥിനി ജെസ്‌ന മരിയ ജയിംസിന്റെ തിരോധാനത്തില്‍ അന്വേഷണം തുടരാന്‍ സി ബി ഐ. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എരുമേലി ഗസ്റ്റ് ഹൗസില്‍ സി ബി ഐ ഓഫീസ് തുറന്നു. ആറ് മാസത്തേക്കാണ് ഇവിടെ ഓഫീസ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. അന്വേഷണ സംഘം ഇന്നെത്തും.

കേസിന്റെ അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ അനുമതി തേടി 2024ല്‍ തിരുവനന്തപുരം ചീഫ് ജുഡീഷ്യല്‍ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയില്‍ സി ബി ഐ റിപോര്‍ട്ട് നല്‍കിയിരുന്നു. കൂടുതല്‍ തെളിവുകള്‍ ലഭിച്ചാല്‍ തുടരന്വേഷണം നടത്താമെന്നും അന്നത്തെ റിപോര്‍ട്ടില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍, പുതിയ തെളിവുകള്‍ ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ അന്വേഷണസംഘം വീണ്ടുമെത്തുന്നതെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

ജെസ്നയെ കാണാനില്ലെന്നു കാട്ടി 2018 മാര്‍ച്ച് 22നാണ് പിതാവ് വെച്ചൂച്ചിറ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയത്. ലോക്കല്‍ പോലീസും ക്രൈംബ്രാഞ്ചും അന്വേഷിച്ച ശേഷമാണ് കേസ് സി ബി ഐയിലേക്കെത്തിയത്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

വെള്ളാപ്പള്ളിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ജി സുധാകരന്‍; സുധാകരന്‍ ജനകീയനും ഭരണത്തില്‍ മിടുക്കനുമെന്ന് പുകഴ്ത്തല്‍

Kerala

ജെസ്‌ന മരിയ ജയിംസിന്റെ തിരോധാനം; അന്വേഷണം തുടരാന്‍ സി ബി ഐ

Kerala

അനധികൃത പണമിടപാട്: കോണ്‍ഗ്രസ്സ് നേതാവ് അറസ്റ്റില്‍

Kerala

അമ്പലപ്പുഴയില്‍ ജി സുധാകരന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ്സ്

Kerala

കിളിമാനൂരില്‍ ബൈക്ക് ഓടയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് സഹോദരങ്ങള്‍ മരിച്ചു

Uae

കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഥമ പരിഗണന; ഇമാറാത്തി ബാലദിനത്തില്‍ ആശംസകളുമായി യു എ ഇ പ്രസിഡന്റ്

Kerala

വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്‍ പയ്യന്നൂരില്‍ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കും