Kerala

സ്‌കൂട്ടറില്‍ സഞ്ചരിക്കവെ കാട്ടുപന്നി ആക്രമണം; അമ്മയ്ക്കും മകനും ഗുരുതര പരുക്ക്

മകനെ പുനലൂരിലെ ആശുപത്രിയില്‍ കൊണ്ടുപോയി തിരികെവരുമ്പോഴാണ് സംഭവം.

Published

Mar 18, 2026 1:35 pm

Last Updated

Mar 18, 2026 1:35 pm

കൊല്ലം|കൊല്ലത്ത് സ്‌കൂട്ടറില്‍ സഞ്ചരിക്കവെ അമ്മക്കും മകനും നേരെ കാട്ടുപന്നിയുടെ ആക്രമണം. ഇടമണ്‍-34 ഉദയഗിരി പുളിമൂട്ടില്‍ വീട്ടില്‍ സോണിയയ്ക്കും മകന്‍ ആദിത്യനുമാണ് ആക്രമണത്തില്‍ പരുക്കേറ്റത്. പുനലൂര്‍-ഇടമണ്‍ പാതയില്‍ പാപ്പന്നൂരിന് സമീപത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞദിവസം വൈകീട്ടാണ് ഇവര്‍ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന സ്‌കൂട്ടറിന്റ കുറുകെ കാട്ടുപന്നി ചാടിയത്. മകനെ പുനലൂരിലെ ആശുപത്രിയില്‍ കൊണ്ടുപോയി തിരികെവരുമ്പോഴാണ് സംഭവം.

അപകടത്തില്‍ ഇരുവരും ദൂരേക്ക് തെറിച്ചുവീണു. നിലവിളി കേട്ടെത്തിയ നാട്ടുകാരാണ് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തിയത്. ഇരുവരെയും പുനലൂര്‍ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും പരുക്ക് ഗുരുതരമായതിനാല്‍ സോണിയയെ അഞ്ചലിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും മകനെ തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇരുവരുടെയും മുഖത്തും കൈകാലുകള്‍ക്കുമാണ് പരുക്ക്. പ്രദേശത്ത് കാട്ടുപന്നിശല്യം രൂക്ഷമാണെന്ന് നാട്ടുകാര്‍ പറഞ്ഞു.

 

 

സ്‌കൂട്ടറില്‍ സഞ്ചരിക്കവെ കാട്ടുപന്നി ആക്രമണം; അമ്മയ്ക്കും മകനും ഗുരുതര പരുക്ക്

വോട്ടര്‍പട്ടികയില്‍ നിന്നും ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മയുടെ പേര് വെട്ടി; നടപടി അടൂര്‍ ആര്‍ഡിഒയുടേത്

എം പിമാര്‍ നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കണോ എന്നതില്‍ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് ഹൈക്കമാന്‍ഡ്: എം കെ രാഘവന്‍

കോണ്‍ഗ്രസ്സ് മത്സരിക്കുക 95 സീറ്റില്‍; യു ഡി എഫ് സീറ്റ് വിഭജന ചര്‍ച്ചകള്‍ പൂര്‍ത്തിയായതായി വി ഡി സതീശന്‍

ഫെബ്രുവരിയില്‍ നടത്തിയ സെറ്റ് പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

എറണാകുളം ജങ്ഷനില്‍ പ്ലാറ്റ്ഫോം നവീകരണം; ആറ് ട്രെയിനുകളുടെ ഗതാഗതം ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കി

13കാരനായ മകന്റെ മുന്നില്‍വച്ച് ഭാര്യയെ ട്രെയിനിന് മുന്നിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് കൊന്നു; ഭര്‍ത്താവ് പിടിയില്‍