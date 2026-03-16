രൂപയെ റിസർവ് ബേങ്ക് രക്ഷിക്കുമോ?
പശ്ചിമേഷ്യയില് ആളിപ്പടരുന്ന യുദ്ധം എത്രയും വേഗം അവസാനിക്കാത്ത പക്ഷം ഇന്ത്യന് രൂപയുടെ മൂല്യം ഇനിയും താഴേക്ക് പതിച്ചേക്കാം. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില് നിലനില്ക്കുന്ന ഈ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുകയാണെങ്കില്, അത് വിദേശനാണ്യ വിനിമയ വിപണിയെ കൂടുതല് വഷളാക്കുകയും തത്ഫലമായി സാധാരണക്കാരന്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തില് താങ്ങാനാകാത്ത സാമ്പത്തിക ഭാരം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും.
പശ്ചിമേഷ്യയില് പുകയുന്ന യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യങ്ങളും ആഗോള സാമ്പത്തിക വിപണിയിലെ അനിശ്ചിതത്വവും ഇന്ത്യന് രൂപയെ അതിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് തള്ളിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില് നിന്നുള്ള കടുത്ത സമ്മര്ദങ്ങളെത്തുടര്ന്ന് രൂപയുടെ മൂല്യം മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധം താഴേക്ക് കൂപ്പുകുത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഏറ്റവും പുതിയ സാമ്പത്തിക കണക്കുകള് പരിശോധിക്കുമ്പോള്, ഒരു യു എസ് ഡോളറിന് 92.48 രൂപയെന്ന റെക്കോര്ഡ് ഇടിവിലേക്കാണ് നമ്മുടെ കറന്സി എത്തിനില്ക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക സൂചികകളിലെ കേവലമൊരു അക്കമിട്ട മാറ്റം എന്നതിലുപരി, രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെത്തന്നെ പിടിച്ചുലക്കുന്ന ഗുരുതരമായൊരു സാഹചര്യമാണിത്. വിദേശനാണ്യ വിനിമയ നിരക്കിലുണ്ടാകുന്ന ഈ ഇടിവ് ഇന്ത്യയുടെ ഇറക്കുമതി ചെലവ് കുത്തനെ വര്ധിപ്പിക്കുകയും ആഭ്യന്തര വിപണിയില് വലിയ ആഘാതങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റത്തിന് ഇത് കാരണമാകുമെന്നതിനാല്, സാധാരണക്കാരന്റെ കുടുംബ ബജറ്റിനെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണിത്.
പശ്ചിമേഷ്യയില് ആരംഭിച്ച് മൂന്നാം വാരത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന അതിരൂക്ഷമായ യുദ്ധസാഹചര്യങ്ങളും അതുണ്ടാക്കിയ ആഗോള സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങളുമാണ് രൂപയുടെ മൂല്യം ഇത്രത്തോളം ഇടിയാന് കാരണമായത്. പ്രത്യേകിച്ച്, ഇറാനിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ എണ്ണ കയറ്റുമതി കേന്ദ്രങ്ങള്ക്ക് നേരെ അമേരിക്കയും ഇസ്റാഈലും സംയുക്തമായി നടത്തിയ സൈനിക നീക്കങ്ങള് അന്താരാഷ്ട്ര ഊര്ജ വിപണിയെ അക്ഷരാര്ഥത്തില് അമ്പരപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്തിലെ ആകെ എണ്ണ വിതരണത്തിന്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് ഭാഗവും കടന്നുപോകുന്ന അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് ഇറാന് ഭാഗികമായി അടച്ചതോടെ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായി. ഇതിന്റെ ഫലമായി രാജ്യാന്തര വിപണിയില് ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഓയില് വില ബാരലിന് 100 ഡോളറിന് മുകളില് എത്തിയെന്നത് സ്ഥിതിഗതികള് കൂടുതല് സങ്കീര്ണമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ, യുദ്ധം സൃഷ്ടിച്ച അനിശ്ചിതത്വങ്ങള് കാരണം വിദേശ നിക്ഷേപകര് ഇന്ത്യന് വിപണിയില് നിന്ന് വന്തോതില് പണം പിന്വലിക്കുന്നതും രൂപക്ക് തിരിച്ചടിയായി മാറുന്നുണ്ട്. കണക്കുകള് പ്രകാരം, മാര്ച്ചിലെ ആദ്യ പകുതിയില് മാത്രം ഏകദേശം 52,704 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപമാണ് വിദേശികള് ഇന്ത്യന് വിപണിയില് നിന്ന് പിന്വലിച്ചത്. വിദേശ നിക്ഷേപകര് തങ്ങളുടെ പണം ഇന്ത്യന് വിപണിയില് നിന്ന് പിന്വലിച്ച് അമേരിക്കന് ട്രഷറി ബോണ്ടുകള് പോലുള്ള സുരക്ഷിത ഇടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. ഇത്തരത്തില് മൂലധനം കൂട്ടത്തോടെ ഡോളറിലേക്ക് മാറുന്നത് വിനിമയ വിപണിയില് ഡോളറിന് വലിയ ഡിമാന്റ് വര്ധിപ്പിക്കാന് കാരണമാകുന്നു. ഇതിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ആഘാതമെന്നോണം വിദേശനാണ്യ വിനിമയ വിപണിയില് രൂപയുടെ മൂല്യം കുത്തനെ ഇടിയുകയും ഇന്ത്യന് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്യും.
രൂപയുടെ മൂല്യത്തകര്ച്ച ഇന്ത്യന് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ആഭ്യന്തര തലങ്ങളില് ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്ക്കാണ് വഴിമരുന്നിടുന്നത്. ഇതില് ഏറ്റവും ആശങ്കാജനകമായ വസ്തുത രാജ്യത്തിന്റെ വര്ധിച്ചുവരുന്ന കറന്റ് അക്കൗണ്ട് കമ്മിയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ആകെ എണ്ണ ആവശ്യകതയുടെ 85 ശതമാനത്തിലധികവും അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില് നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിയെ ആശ്രയിച്ചാണെന്നിരിക്കെ, എണ്ണ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന വര്ധനവ് രാജ്യത്തിന് താങ്ങാനാകാത്ത സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയായി മാറും. ഓരോ ബാരല് എണ്ണക്കും മുമ്പത്തേതിനേക്കാള് വലിയ തുക ഡോളറില് നല്കേണ്ടി വരും. ലഭ്യമായ കണക്കുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രകാരം, 2025-26 സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തില് ഇന്ത്യയുടെ കറന്റ് അക്കൗണ്ട് കമ്മി മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ (ജി ഡി പി) 1.7 ശതമാനമായി ഉയരുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഇത്തരത്തില് കുതിച്ചുയരുന്ന ഇറക്കുമതി ചെലവ് കറന്റ്അക്കൗണ്ട് കമ്മി വര്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തിന്റെ വിദേശനാണ്യ കരുതല് ശേഖരത്തിന് മേല് കനത്ത ഭാരം അടിച്ചേല്പ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ലളിതമായ തത്ത്വമനുസരിച്ച് രൂപയുടെ മൂല്യത്തകര്ച്ച കയറ്റുമതി മേഖലക്ക് ഉണര്വേകേണ്ടതാണ്. വിദേശ വിപണിയില് ഇന്ത്യന് ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വില കുറയുന്നതോടെ ഐ ടി, വസ്ത്രനിര്മാണം, ഫാര്മസ്യൂട്ടിക്കല് തുടങ്ങിയ മേഖലകളില് കൂടുതല് വിപണി വിഹിതം നേടാനും ലാഭം കൊയ്യാനും സാഹചര്യം ഒരുങ്ങുന്നു. എന്നാല്, നിലവിലെ പശ്ചിമേഷ്യന് യുദ്ധാന്തരീക്ഷം ഈ പ്രതീക്ഷകള്ക്ക് മുകളില് കരിനിഴല് വീഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്. രൂപ ദുര്ബലമാകുമ്പോള് ലഭിക്കേണ്ട ഈ കയറ്റുമതി നേട്ടത്തേക്കാള് എത്രയോ മടങ്ങാണ് ഇന്ധന ഇറക്കുമതിക്കായി രാജ്യം അധികമായി ചെലവിടേണ്ടി വരുന്നത്. അസംസ്കൃത എണ്ണക്കായി നല്കേണ്ടി വരുന്ന ഭീമമായ തുക കയറ്റുമതിയില് നിന്നുള്ള ലാഭത്തെ വിഴുങ്ങുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഇതിനോടൊപ്പം രാജ്യാന്തര ചരക്കുനീക്കത്തിനുള്ള ചെലവ് കുതിച്ചുയരുന്നതും വിതരണ ശൃംഖലകള് താറുമാറായതും പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴം കൂട്ടുന്നു. ചുരുക്കത്തില്, കയറ്റുമതി വര്ധിപ്പിച്ച് വ്യാപാരക്കമ്മി കുറയ്ക്കാമെന്ന സാമ്പത്തിക സിദ്ധാന്തം പോലും എണ്ണ വിലയുടെയും യുദ്ധ പ്രതിസന്ധിയുടെയും മുന്നില് അപ്രസക്തമാകുകയാണ്.
ഈയൊരു പ്രതിസന്ധി സാധാരണക്കാരന്റെ നിത്യജീവിതത്തെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നതെന്നത് പരിശോധിക്കാം. വിദേശനാണ്യ വിനിമയ നിരക്കിലുണ്ടാകുന്ന ഓരോ ചെറിയ മാറ്റവും രാജ്യത്തെ വിപണികളില് വലിയ തോതിലുള്ള വിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ആഘാതം വിവിധ മേഖലകളില് അതിശക്തമായിത്തന്നെ ഇതിനോടകം പ്രകടമാകാന് തുടങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട്. രാജ്യാന്തര വിപണിയില് അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ വില കുത്തനെ വര്ധിക്കുന്നതും അതിനൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യന് രൂപ ദുര്ബലമാകുന്നതും ഇരട്ട പ്രഹരമാണ് ഏല്പ്പിക്കുന്നത്. ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന എണ്ണക്ക് ഡോളറില് കൂടുതല് തുക നല്കേണ്ടി വരുന്നത് ആഭ്യന്തര വിപണിയില് പെട്രോള്, ഡീസല് നിരക്കുകള് അനിയന്ത്രിതമായി വര്ധിക്കാന് ഇടയാക്കും. ഇന്ധന വിലയിലുണ്ടാകുന്ന ഈ വര്ധനവ് രാജ്യത്തെ ചരക്കുനീക്കത്തിനുള്ള ചെലവ് കുത്തനെ ഉയര്ത്തുന്നതിലേക്ക് നയിക്കും. സ്വാഭാവികമായും, നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെയും പച്ചക്കറികളുടെയും മരുന്നുകളുടെയും വിതരണച്ചെലവ് വര്ധിക്കുന്നതോടെ ഇവയുടെയെല്ലാം വിപണി വിലയില് വലിയ മാറ്റങ്ങള് സംഭവിക്കുന്നു.
ഈയൊരു പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഘാതം കുറയ്ക്കാന് റിസര്വ് ബേങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആര് ബി ഐ) വലിയ രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകളാണ് നടത്തുന്നത്. രൂപയുടെ മൂല്യത്തകര്ച്ചയുടെ വേഗത നിയന്ത്രിക്കാനും വിപണിയില് ഡോളറിന്റെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്താനും ആര് ബി ഐ തങ്ങളുടെ കരുതല് ശേഖരത്തില് നിന്ന് വന്തോതില് ഡോളര് വിറ്റഴിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ നേരിട്ടുള്ള ഫലമെന്നോണം, ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ വിനിമയ ശേഖരത്തില് മാത്രം ഏകദേശം 11.68 ബില്യണ് ഡോളറിന്റെ വന് കുറവാണ് ഇതിനോടകം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഭദ്രതക്ക് കോട്ടം തട്ടാതിരിക്കാന് അതീവ ജാഗ്രതയോടെയുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് കേന്ദ്ര ബേങ്ക് നടത്തുന്നത്. നിലവില് പലിശ നിരക്കുകളില് പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റങ്ങള് വരുത്താതെ തന്നെ, വിപണിയിലെ പണമൊഴുക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്ന “ലിക്വിഡിറ്റി മാനേജ്മെന്റിലൂടെ’ (Liquidity Management) രൂപയെ പിടിച്ചുനിര്ത്താനാണ് ആര് ബി ഐ ശ്രമിക്കുന്നത്.
ചുരുക്കത്തില്, പശ്ചിമേഷ്യയില് ആളിപ്പടരുന്ന യുദ്ധം എത്രയും വേഗം അവസാനിക്കാത്ത പക്ഷം ഇന്ത്യന് രൂപയുടെ മൂല്യം ഇനിയും താഴേക്ക് പതിച്ചേക്കാം. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില് നിലനില്ക്കുന്ന ഈ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുകയാണെങ്കില്, അത് വിദേശനാണ്യ വിനിമയ വിപണിയെ കൂടുതല് വഷളാക്കുകയും തത്ഫലമായി സാധാരണക്കാരന്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തില് താങ്ങാനാകാത്ത സാമ്പത്തിക ഭാരം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. ദൂരവ്യാപകമായ ഈ പ്രതിസന്ധി രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക വളര്ച്ചയുടെ വേഗത കുറയ്ക്കുകയും വികസന സൂചികകളെ പിന്നോട്ടടിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന കാര്യത്തില് തര്ക്കമില്ല.