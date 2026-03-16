Editors Pick
ഇന്ത്യൻ നിരത്തുകളെ വിറപ്പിക്കാൻ ഐതിഹാസിക തിരിച്ചുവരവ്; പുത്തൻ റെനോ ഡസ്റ്റർ നാളെ എത്തും
കൊച്ചി | ഇന്ത്യൻ വാഹന വിപണിയിൽ മിഡ് സൈസ് എസ് യു വി തരംഗത്തിന് തുടക്കമിട്ട റെനോ ഡസ്റ്റർ (Renault Duster) കൂടുതൽ കരുത്തോടെയും അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളോടെയും നാളെ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറങ്ങും. ഹ്യുണ്ടായ് ക്രെറ്റയുടെ ആധിപത്യത്തിന് വെല്ലുവിളിയുയർത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടെത്തുന്ന പുതിയ ഡസ്റ്റർ, അടിമുടി മാറിയ ഡിസൈനിലും ഹൈബ്രിഡ് എൻജിൻ കരുത്തിലുമാണ് എത്തുന്നത്. ടർബോ പെട്രോൾ, ഹൈബ്രിഡ് വേരിയന്റുകളിൽ ലഭ്യമാകുന്ന വാഹനത്തിന്റെ പ്രീ ബുക്കിംഗ് ഇതിനകം ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു.
ഡിസൈനും അളവുകളും
മൂന്നാം തലമുറ അന്താരാഷ്ട്ര മോഡലിന്റെ പരുക്കൻ ഭാവം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ ഇന്ത്യൻ വിപണിക്കായി സവിശേഷമായ മാറ്റങ്ങൾ പുതിയ ഡസ്റ്ററിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഐബ്രോ സ്റ്റൈലിലുള്ള എൽ ഇ ഡി. ഡി ആർ എൽ (LED DRL) ആണ് മുന്നിലെ പ്രധാന ആകർഷണം. ഇത് ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്ററായും പ്രവർത്തിക്കും. റീഡിസൈൻ ചെയ്ത ഗ്രിഗിൽ ഡസ്റ്റർ എന്ന പേര് വലിയ അക്ഷരങ്ങളിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ തലമുറ ഡസ്റ്ററിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സിൽവർ ആക്സന്റുകൾ നൽകിയ ബമ്പറും പിക്സൽ സ്റ്റൈൽ ഫോഗ് ലാമ്പുകളും വാഹനത്തിന് കൂടുതൽ സ്പോർട്ടി ലുക്ക് നൽകുന്നു.
ഫീച്ചറുകൾ നിറഞ്ഞ ഉൾഭാഗം
അത്യാധുനികവും പ്രീമിയവുമായ ക്യാബിൻ അനുഭവമാണ് റെനോ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷുള്ള പുതിയ ത്രീ സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ, ഡ്യുവൽ സ്ക്രീൻ ഡാഷ്ബോർഡ് എന്നിവ പ്രധാന പ്രത്യേകതകളാണ്. ഗൂഗിൾ ഒ എസ് (Google OS) പിന്തുണയോടെയുള്ള 10.1 ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റം, 7 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ എന്നിവയും വാഹനത്തിലുണ്ട്.
വയർലെസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ആപ്പിൾ കാർ പ്ലേ, ഡ്യുവൽ സോൺ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, പനോരമിക് സൺറൂഫ്, ആറ് രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കാവുന്ന വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റുകൾ, വയർലെസ് ചാർജർ, പവേർഡ് ടെയിൽഗേറ്റ് എന്നിവ യാത്രാസുഖം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ ആംബിയന്റ് ലൈറ്റിംഗ്, ഫോക്സ് കാർബൺ ഫൈബർ ഇൻസെർട്ടുകൾ, ടൈപ്പ് സി ചാർജിംഗ് പോർട്ടുകൾ, ഓട്ടോ ഹോൾഡ് ഫംഗ്ഷനോടു കൂടിയ ഇലക്ട്രോണിക് പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സുരക്ഷയും കരുത്തും
സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒട്ടും പിന്നിലല്ല പുതിയ ഡസ്റ്റർ. ആറ് എയർബാഗുകൾക്ക് പുറമെ ലെവൽ 2 അഡാസ് (ADAS) സംവിധാനവും 360 ഡിഗ്രി ക്യാമറയും വാഹനത്തിന് സുരക്ഷയൊരുക്കുന്നു. അർക്കാമിസ് (Arkamys) ഓഡിയോ സിസ്റ്റം, 60:40 അനുപാതത്തിൽ മടക്കാവുന്ന പിൻസീറ്റുകൾ എന്നിവയും ഇതിലുണ്ട്.
മൂന്ന് എൻജിൻ ഓപ്ഷനുകളാണ് റെനോ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്:
1. 1.8 ലിറ്റർ ഇ-ടെക് ഹൈബ്രിഡ്: 160 ബി എച്ച് പി കരുത്തും 172 എൻ എം ടോർക്കും നൽകുന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറുകൾ ചേർന്ന കരുത്തുറ്റ ഹൈബ്രിഡ് സംവിധാനം.
2. 1.3 ലിറ്റർ ടർബോ പെട്രോൾ: 160 ബി എച്ച് പി കരുത്തും 280 എൻ എം ടോർക്കും. 6 സ്പീഡ് മാനുവൽ, ഡ്യുവൽ ക്ലച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനുകളിൽ ലഭ്യമാണ്.
3. 1.0 ലിറ്റർ ടർബോ പെട്രോൾ: 100 ബി എച്ച് പി കരുത്തും 160 എൻ എം ടോർക്കും നൽകുന്ന എൻട്രി ലെവൽ മോഡൽ. 6 സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർബോക്സ് മാത്രമാണ് ഇതിലുണ്ടാവുക.
21,000 രൂപ ടോക്കൺ തുക നൽകി ഇപ്പോൾ വാഹനം ബുക്ക് ചെയ്യാം. ടർബോ പെട്രോൾ വേരിയന്റുകളുടെ വിതരണം ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെങ്കിലും ഹൈബ്രിഡ് മോഡലുകൾ ദീപാവലി കാലയളവിൽ മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ.
Summary
The 2026 Renault Duster is set for its official Indian launch tomorrow, featuring a complete design overhaul and advanced tech like a 10.1-inch infotainment system and Level 2 ADAS. It offers three powertrain options, including a 1.8-litre E-Tech hybrid and a 1.3-litre turbo-petrol engine. Pre-bookings are now open for Rs 21,000, with hybrid deliveries expected around Diwali 2026.