Connect with us

Kerala

കേരളത്തിലെ വന്‍കിട സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളില്‍ വിദേശ നിക്ഷേപം നല്ല ലക്ഷ്യത്തോടെയല്ല: മുഖ്യന്ത്രി

വിദേശ കമ്പനികള്‍ ചെലവാക്കുന്ന പണം കൂടുതല്‍ ലാഭമാക്കി തിരിച്ചെടുക്കും. ഇതാണ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലൂടെ വന്‍കിടക്കാര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്

Published

Sep 01, 2025 8:24 pm |

Last Updated

Sep 01, 2025 8:24 pm

തിരുവനന്തപുരം | കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വകാര്യ സൂപ്പര്‍ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രികളില്‍ വിദേശത്തുള്ള വന്‍ കമ്പനികള്‍ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതായും കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യരംഗം മെച്ചപ്പെടുക എന്നതല്ല അവരുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍.

വിദേശ കമ്പനികള്‍ ചെലവാക്കുന്ന പണം കൂടുതല്‍ ലാഭമാക്കി തിരിച്ചെടുക്കും. ഇതാണ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലൂടെ വന്‍കിടക്കാര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരം ഗവ. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് എം എല്‍ ടി ബ്ലോക്ക് ഉദ്ഘാടനവും ഓപ്പറേഷന്‍ തിയേറ്റര്‍ കോംപ്ലക്സ് ശിലാസ്ഥാപനവും നിര്‍വഹിച്ചു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി.

ഈ അടുത്ത കാലത്തായി ഉണ്ടായ ഈ പ്രവണത ഗൗരവമായി കാണേണ്ടതുണ്ട്. ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ആശുപത്രികളുടെ പേരുകള്‍ പെട്ടന്നു മനസില്‍ വരുന്നവയാണ്. ആ പേരുകളില്‍ ഒരു മാറ്റവുമില്ല. ആശുപത്രിയുടെ നടത്തിപ്പ് നോക്കിയാല്‍ നേരത്തെയുള്ളവര്‍ തന്നെയാണ് അതിന്റെ തലപ്പത്തുള്ളത്. പക്ഷേ അത്തരം ആശുപത്രികളില്‍ വിദേശത്തുള്ള ചില കമ്പനികളില്‍ നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യ മേഖല കൂടുതല്‍ ശക്തമാകട്ടെ എന്ന സദുദ്ദേശ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായല്ല ആ നിക്ഷേപം വന്നിട്ടുള്ളത്. അവര്‍ ചെലവാക്കുന്ന പണം കൂടുതല്‍ ലാഭമാക്കി തിരിച്ചെടുക്കുക എന്ന ലാക്കോട് കൂടിയാണ് ചില നിക്ഷേപ കമ്പനികള്‍ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുമൂലം ചികിത്സാ ചെലവിന്റെ ഭാരം താങ്ങാനാകാത്ത വിധത്തില്‍ വര്‍ധിക്കുന്നതായും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.സംസ്ഥാനത്തെ പല സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളും ഈ ഗണത്തില്‍പ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു വെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ഓണാഘോഷത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ പോയ അധ്യാപിക അപകടത്തില്‍ മരിച്ചു

Kerala

കേരളത്തിലെ വന്‍കിട സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളില്‍ വിദേശ നിക്ഷേപം നല്ല ലക്ഷ്യത്തോടെയല്ല: മുഖ്യന്ത്രി

Kerala

ഓണാഘോഷത്തിനിടെ നിയമസഭാ ജീവനക്കാരന്‍ കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു

National

20 ശതമാനം എഥനോള്‍ കലര്‍ത്തിയ പെട്രോള്‍ വില്‍പന; ഹര്‍ജിയില്‍ ഇടപെടാതെ സുപ്രിംകോടതി

Kerala

ലൈംഗിക പീഡന കേസ്: രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ എം എല്‍ എക്കെതിരായ കേസിന്റെ വിവരം അന്വേഷണ സംഘം സ്പീക്കറെ അറിയിക്കും

Kerala

ചെങ്ങറ ഭൂസമര പ്രദേശത്ത് 1,136 കുടുംബങ്ങളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ വേഗത്തില്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കണം; മുഖ്യമന്ത്രി

Kozhikode

മറതി നോവല്‍; പുസ്തക ചര്‍ച്ച സംഘടിപ്പിച്ചു