ചൈനയില് നിന്നുള്ള ഉന്നത പ്രതിനിധി സംഘം ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ആസ്ഥാനവും ഹൈപ്പര്മാര്ക്കറ്റുകളും സന്ദര്ശിച്ചു
അബൂദബി | ചൈനയില് നിന്നുള്ള വ്യാപാര-വാണിജ്യ സഹകരണം ശക്തമാക്കുന്നതിനായി ചൈനീസ് ഉത്പന്നങ്ങള്ക്ക് യു എ ഇയിലെ ഹൈപ്പര് മാര്ക്കറ്റുകളില് കൂടുതല് വിപണി ലഭ്യമാക്കി ലുലു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി യിവു മുന്സിപ്പല് പീപ്പിള്സ് ഗവണ്മെന്റ് വൈസ് മേയര് ഷാവോ ചുന്ഹോങിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉന്നതതല പ്രതിനിധി സംഘം ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ആസ്ഥാനവും ഹൈപ്പര് മാര്ക്കറ്റുകളും സന്ദര്ശിച്ചു.
വ്യാപാര സഹകരണം കൂടുതല് ശക്തമാക്കുക ലക്ഷ്യമിട്ട് യിവു വൈസ് മേയര് ഷാവോ ചുന്ഹോങ്, ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയര്മാന് എം എ യൂസഫ് അലി എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തില് ലുലു സി ഇ ഒ. സെയ്ഫി രൂപവാല, ഷെജിയങ് കമ്മോഡിറ്റി സിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് ജനറല് മാനേജര് ഗോങ് ഷെങ്ഹാവോ ധാരണാപത്രത്തില് ഒപ്പുവച്ചു.
കഴിഞ്ഞ രണ്ടര പതിറ്റാണ്ടോളമായി മികച്ച ചൈനീസ് ഉത്പന്നങ്ങള്ക്ക് നല്ല വിപണി സാധ്യതയാണ് ലുലു നല്കിവരുന്നതെന്നും ഇത് വിപുലമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് പുതിയ ധാരണാപത്രമെന്നും ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയര്മാന് എം എ യൂസഫ് അലി വ്യക്തമാക്കി. ചൈനീസ് ഉത്പന്നങ്ങള്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് യിവുവില് നിന്നുള്ളവയ്ക്ക് മികച്ച വിപണി ലഭ്യമാക്കുന്ന ലുലുവിന്റെ നീക്കം പ്രശംസനീയമാണെന്ന് വൈസ് മേയര് ഷാവോ ചുന്ഹോങ് പറഞ്ഞു.
ഹോങ്കോങ്, ഗുവാങ്ഷോ, യിവു, ഫുജിയന് എന്നിവിടങ്ങളിലായി 25 വര്ഷത്തില് അധികമായി ലുലു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് കേന്ദ്രങ്ങള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. ലുലു ഗ്രൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര് എം എ അഷ്റഫ് അലി, ഡയറക്ടര്മാരായ മുഹമ്മദ് അല്ത്താഫ്, എം എ സലീം, ബയിങ് ഡയറക്ടര് മുജീബ് റഹ്മാന്, ലുലു ചൈന മാനേജര് പി എം നിറോസ് എന്നിവരും സംബന്ധിച്ചു.