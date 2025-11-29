Connect with us

ആഗോളതലത്തിൽ വിമാന സർവീസുകൾ തടസ്സപ്പെട്ടു; കാരണം ഇതാണ്...

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 6,000-ത്തോളം A320 വിമാനങ്ങൾക്ക് അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താൻ എയർബസ് നിർദ്ദേശം

Published

Nov 29, 2025 3:10 pm

Last Updated

Nov 29, 2025 3:10 pm

ബെംഗളൂരു | സോഫ്റ്റ്‍വെയർ തകരാറിനെ തുടർന്ന് ആഗോള തലത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് വിമാന സർവീസുകൾ തടസ്സപ്പെട്ടു. എയർബസ് A320 ശ്രേണിയിലെ വിമാനങ്ങളെയാണ് തകരാർ ബാധിച്ചത്. വിമാനത്തിന്റെ ഇ എൽ എ സി (ELAC – Elevator and Aileron Computer) സംവിധാനത്തിലെ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രശ്നമാണ് കാരണം. തീവ്രമായ സൗരവികിരണം ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ സംവിധാനത്തിലെ നിർണായക ഡാറ്റയെ ബാധിച്ചതാണ് സാങ്കേതിക പ്രശ്നത്തിന് ഇടയാക്കിയത്. ഈ സാങ്കേതിക തകരാർ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 6,000-ത്തോളം A320 വിമാനങ്ങൾക്ക് അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താൻ എയർബസ് നിർദ്ദേശം നൽകി. ഈ മെഗാ റീകോൾ ഇന്ത്യയിലുൾപ്പെടെ നിരവധി രാജ്യങ്ങളിലെ വിമാന സർവീസുകളെ ബാധിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ ഇൻഡിഗോ, എയർ ഇന്ത്യ, എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് എന്നീ വിമാനക്കമ്പനികളുടെ 200-ൽ അധികം വിമാനങ്ങളെ ഈ പ്രശ്നം ബാധിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

എന്താണ് ഇ എൽ എ സി (ELAC)?

ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോളിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇ എൽ എ സി (ELAC – Elevator and Aileron Computer). പൈലറ്റിന്റെ സൈഡ്-സ്റ്റിക്കിൽ നിന്നുള്ള കമാൻഡുകൾ വിമാനത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്തുള്ള എലിവേറ്ററുകളിലേക്ക് അയക്കുന്നത് ഇ എൽ എ സി ആണ്. വിമാനത്തിന്റെ മൂക്ക് ഉയർത്തുന്നതിനോ താഴ്ത്തുന്നതിനോ ഉള്ള “പിച്ച്” അല്ലെങ്കിൽ നോസ് ആംഗിൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എലിവേറ്ററുകളാണ്.

എന്താണ് പ്രശ്‌നം?

തീവ്രമായ സൗരവികിരണം വിമാനത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനങ്ങളുമായി പ്രതികൂലമായി പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്നത്, സാധാരണയായി നാവിഗേഷനെയും ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോളിനെയും തടസ്സപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു എയർബസ് വിമാനത്തിൽ അടുത്തിടെയുണ്ടായ സംഭവം, സൗരജ്വാലകൾ (Solar flares) മൂലം ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ ഡാറ്റകളിൽ തകരാർ സംഭവിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

ഒക്ടോബർ 30-ന് മെക്സിക്കോയിലെ കാൻകൂണിൽ നിന്ന് ന്യൂജേഴ്‌സിയിലെ നെവാർക്കിലേക്ക് പോയ ജെറ്റ്ബ്ലൂ വിമാനത്തിലാണ് ആദ്യം പ്രശ്നം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. വിമാനം പെട്ടെന്ന് താഴ്ന്ന ഉയരത്തിലേക്ക് വീണത് കാരണം നിരവധി യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു.

വിമാനത്തിന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ സംവിധാനത്തിലെ പ്രശ്‌നവും, പൈലറ്റിന്റെ കമാൻഡില്ലാതെ വിമാനത്തിന് ഉയരം പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞതിനെത്തുടർന്ന് ഫ്ലോറിഡയിലെ ടാമ്പയിൽ വിമാനം അടിയന്തരമായി ഇറക്കി. ഇതേത്തുടർന്ന് ഫെഡറൽ ഏവിയേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ (എഫ് എ എ) അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

അന്വേഷണത്തിൽ, എൽ 104 സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പതിപ്പിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇ എൽ എ സി ബി (ELAC B) ഹാർഡ്‌വെയറിനെ സൗരജ്വാലകൾ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇത് പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എലിവേറ്ററുകൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി ചലിക്കുകയും, വിമാനം അതിന്റെ ഘടനാപരമായ പരിധിക്കപ്പുറത്തേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ഈ വിഷയത്തിൽ പരിഹാരം നിർബന്ധമാക്കിക്കൊണ്ട് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഏവിയേഷൻ സേഫ്റ്റി ഏജൻസി (ഇ എ എസ് എ) വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി വൈകി അടിയന്തര നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു.

ഇ എൽ എ സി പ്രശ്‌നം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കും?

ബാധിക്കപ്പെട്ട വിമാനങ്ങൾ അടുത്ത സർവീസ് നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തകരാറുള്ള ഇ എൽ എ സി മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പരിഷ്കരിക്കുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്ന് ഇ എ എസ് എ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബാധിക്കപ്പെട്ട വിമാനങ്ങളിലെ ഫ്ലൈറ്റ്-കൺട്രോൾ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ മുൻപുള്ള, സുസ്ഥിരമായ പതിപ്പിലേക്ക് മാറ്റാനോ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇ എൽ എ സി ഹാർഡ്‌വെയർ യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാനോ എയർലൈനുകൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

