FACT CHECK: ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് യോഗി ഭരണത്തില്‍ മൂന്നിലൊന്നായി കുറഞ്ഞുവോ?

ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് അഞ്ച് വര്‍ഷം കൊണ്ട് മൂന്നിലൊന്നായി കുറഞ്ഞുവെന്ന പ്രചാരണം സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലുണ്ട്. യോഗി ആദിത്യനാഥ് സര്‍ക്കാറിന്റെ ഭരണ നേട്ടമായാണ് ബി ജെ പി നേതാക്കളും അണികളും ഇക്കാര്യം ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഇതിലെ സത്യാവസ്ഥയറിയാം:

പ്രചാരണം : .യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഭരണമേറ്റെടുത്ത 2017ല്‍ യു പിയിലെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് 17.5 ശതമാനമായിരുന്നെങ്കില്‍ 2021ല്‍ 4.2 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സെന്റര്‍ ഫോര്‍ മോണിട്ടറിംഗ് ദ ഇന്ത്യന്‍ എക്കോണമി (സി എം ഐ ഇ) വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരമാണിത്. ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിംഗ് ബിസിനസ് റാങ്കിംഗില്‍ ഉത്തര്‍ പ്രദേശ് 2017ല്‍ 12ാം സ്ഥാനത്ത് ആണെങ്കില്‍ 2020ല്‍ അത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. ലോക ബേങ്ക് കണക്ക് പ്രകാരമാണിത് (വാട്ട്‌സാപ്പിലും ട്വിറ്ററിലും പ്രചരിക്കുന്ന പോസ്റ്റില്‍ നിന്ന്).

#PurvanchalExpressway

Unemployment Rate in Uttar Pradesh : (CMIE)

2017 – 17.5%

2021 – 4.2 % Today

Ease of Doing Business Rankings of UP

( World Bank Data)

2017 – 12

2020 – 2

Uttar Pradesh is progressing like never before@myogiadityanath

— Tanmay Sutradhar ~ 🇮🇳 (@thetanmay_) November 16, 2021