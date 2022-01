ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിന് വേണ്ടി റെയില്‍വേ മന്ത്രാലയം ട്രെയിന്‍ അണിയിച്ചൊരുക്കി സര്‍വീസ് നടത്തിയെന്ന പ്രചാരണം സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലുണ്ട്. ക്രിസ്മസ് ദിനത്തില്‍ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ക്കെതിരെ ആക്രമണങ്ങളുണ്ടായ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കൂടിയാണ് ഈ പ്രചാരണം. സത്യാവസ്ഥ അറിയാം:

പ്രചാരണം : ഇന്ത്യയിലെ അര്‍ധ അതിവേഗ ആഡംബര ട്രെയിന്‍ ആയ തേജസ് എക്‌സ്പ്രസ് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്ന ദൃശ്യമാണിത്. മുംബൈ- ഗോവ പാതയില്‍ ഓടുന്ന തേജസ് എക്‌സ്പ്രസ് ആണ് എല്‍ ഇ ഡി ലൈറ്റുകള്‍ വെച്ച് അലങ്കരിച്ചത്. പ്രകാശപൂരിതമായിട്ടായിരുന്നു ഈ ട്രെയിന്‍ ഓടിച്ചത്. ഇതിന്റെ 45 സെക്കന്‍ഡ് വരുന്ന വീഡിയോയും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.



तेजस एक्स्प्रेस, मुंबई ते गोवा, कोंकण रेल्वे

नाताळ निमित्त दिव्यांची रोषणाई 👌👍

Tejas Express Mumbai to Goa lit up for Christmas ❤️❤️ pic.twitter.com/wUrkykBquO

— #Bharat-Ek VishwaGuru🇮🇳 (@EkVishwa) December 27, 2021