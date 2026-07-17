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ലിഫ്റ്റിൽ കുടുങ്ങിയാൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ എന്തു ചെയ്യണം? ഈ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം യാതൊരു കാരണവശാലും ലിഫ്റ്റിന്റെ വാതിലുകൾ ബലമായി തുറക്കാനോ പുറത്തേക്ക് വലിഞ്ഞു കയറി രക്ഷപ്പെടാനോ സ്വയം ശ്രമിക്കരുത് എന്നതാണ്.
കോൺഗ്രസ് നേതാവും എംപിയുമായ ശശി തരൂർ തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ഹോട്ടലിലെ ലിഫ്റ്റിൽ കുടുങ്ങിയ സംഭവം ഏറെ ആശങ്കകൾക്കാണ് ഇടയാക്കിയത്. തിരുവനന്തപുരം പിഎംജി റോഡിലെ പ്രശാന്ത് ഹോട്ടലിൽ ട്രിവാൻഡ്രം റോട്ടറി ക്ലബ് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം (Elevator Emergency). ഓവർ ലോഡിനെ തുടർന്ന് ഹോട്ടലിന്റെ ആറാം നിലയിൽ ലിഫ്റ്റ് കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു. അരമണിക്കൂറോളം നീണ്ട ആശങ്കയ്ക്കൊടുവിൽ ഫയർ ഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിച്ചത്. ലിഫ്റ്റ് സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾക്ക് ഈ സംഭവം വീണ്ടും വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മളോ മറ്റുള്ളവരോ ഇത്തരമൊരു ലിഫ്റ്റ് അപകടത്തിൽ പെട്ടാൽ പരിഭ്രാന്തരാകാതെ എങ്ങനെ സ്വയം സുരക്ഷിതരായിരിക്കാമെന്നും രക്ഷപ്പെടാമെന്നും പരിശോധിക്കാം.
പരിഭ്രമം പാടില്ല
ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് പരിഭ്രമം പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ്. ലിഫ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് നിലയ്ക്കുമ്പോൾ ഭയവും പരിഭ്രാന്തിയും ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ പരിഭ്രാന്തരാകുന്നത് സാഹചര്യത്തെ കൂടുതൽ വഷളാക്കുകയേ ഉള്ളൂ. ഭയം കാരണം ഹൃദയമിടിപ്പ് വർദ്ധിക്കുകയും ശ്വാസമെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നതായി തോന്നുകയും ചെയ്യാം. ലിഫ്റ്റിൽ ആവശ്യത്തിന് വായു സഞ്ചാരത്തിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക. അതിനാൽ ദീർഘമായി ശ്വാസമെടുത്ത് മനസ്സ് ശാന്തമാക്കാൻ സ്വയം ശ്രമിക്കുക.
വെളിച്ചം കണ്ടെത്തുക
ലിഫ്റ്റിനുള്ളിലെ വെളിച്ചം നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പാനലിലെ ബട്ടണുകൾ വ്യക്തമായി കാണുന്നതിനായി ഒരു വെളിച്ചം കണ്ടെത്തുക. കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഫ്ലാഷ്ലൈറ്റ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാം. എന്നാൽ ഫോണിന്റെ ചാർജ് പൂർണ്ണമായി തീർന്നുപോകാതിരിക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വെളിച്ചം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇരുട്ടിൽ തെറ്റായ ബട്ടണുകൾ അമർത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.
അലാറം ബട്ടൺ അമർത്തുക
തുടർന്ന് ലിഫ്റ്റ് പാനലിലുള്ള എമർജൻസി കോൾ ബട്ടൺ അഥവാ അലാറം ബട്ടൺ അമർത്തുക. മുകളിലേക്കും താഴേക്കുമുള്ള ബട്ടണുകൾക്ക് താഴെയായി മണിയുടെ രൂപത്തിലായിരിക്കും അലാറം ബട്ടൺ ഉണ്ടാകുക. ഇത് കെട്ടിടത്തിന്റെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരെയോ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരെയോ വിവരം അറിയിക്കാൻ സഹായിക്കും. പാനലിന് സമീപമുള്ള ഇൻIntercom സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വിവരവും ലിഫ്റ്റിലുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണവും നിലവിലെ സാഹചര്യവും വ്യക്തമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുക.
മൊബൈൽ ഫോണിന് റേഞ്ച് ലഭ്യമാണെങ്കിൽ കെട്ടിടത്തിലെ സെക്യൂരിറ്റിയെയോ ലിഫ്റ്റ് കമ്പനിയുടെ കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പറിലോ ഫയർ ഫോഴ്സിനെയോ അടിയന്തര നമ്പറുകളിൽ വിളിക്കാം. എന്നാൽ സഹായം എത്തുന്നതുവരെ ഫോൺ ബാറ്ററി പരമാവധി ലാഭിക്കാൻ ചെറിയ സംഭാഷണങ്ങൾ മാത്രം നടത്തുക. അനാവശ്യമായി ഫോൺ വിളിച്ച് ബാറ്ററി തീർക്കരുത്.
വാതിലിൽ തട്ടി ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുക
അലാറം ബട്ടൺ അമർത്തിയിട്ടും പ്രതികരണമൊന്നും ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റിന്റെ വാതിലിൽ തട്ടി ശബ്ദമുണ്ടാക്കി പുറത്തുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ചെരുപ്പോ മറ്റ് വസ്തുക്കളോ ഉപയോഗിച്ച് വാതിലിൽ തട്ടുന്നത് ശബ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും.
വാതിലുകൾ തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം യാതൊരു കാരണവശാലും ലിഫ്റ്റിന്റെ വാതിലുകൾ ബലമായി തുറക്കാനോ പുറത്തേക്ക് വലിഞ്ഞു കയറി രക്ഷപ്പെടാനോ സ്വയം ശ്രമിക്കരുത് എന്നതാണ്. ലിഫ്റ്റ് ഒരു നിലയ്ക്ക് സമീപമാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡോർ ഓപ്പൺ ബട്ടൺ അമർത്തുന്നത് വഴി വാതിൽ തുറക്കാൻ സാധിച്ചേക്കാം. വാതിൽ തുറന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക. എന്നാൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ വലിഞ്ഞു കയറേണ്ട സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ലിഫ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് ചലിച്ചാൽ ഇത് വലിയ അപകടമുണ്ടാക്കും.
സഹായം എത്തുന്നതുവരെ ലിഫ്റ്റിന്റെ വാതിലുകളിൽ നിന്നും മാറി അതിന്റെ പിൻഭാഗത്തായി നിൽക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ചെയ്യുക. പുറത്തുനിന്ന് ഫയർ ഫോഴ്സോ മറ്റ് വിദഗ്ധരോ വാതിൽ ബലമായി തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അപകടം ഒഴിവാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. അഥവാ ലിഫ്റ്റ് താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന അതീവ അപൂർവ്വമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ തറയിൽ മലർന്നു കിടക്കുക. കൈകൾ കൊണ്ട് തല മറയ്ക്കുകയും വേണം. ഇത് ആഘാതം ശരീരത്തിൽ തുല്യമായി പങ്കുവെക്കാൻ സഹായിക്കും.
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പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരോ ഫയർ ഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ എത്തി നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതുവരെ ലിഫ്റ്റിനുള്ളിൽ സുരക്ഷിതമായി കാത്തുനിൽക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ഉചിതമായ മാർഗ്ഗം.
Content Highlights:
Congress leader Shashi Tharoor MP was trapped in an elevator at a Trivandrum hotel due to overloading and was successfully rescued by the Fire Force after 30 minutes. This incident highlights the critical importance of elevator safety and emergency preparedness based on wikiHow guidelines. If stuck in a lift, individuals should stay calm, use the emergency alarm, avoid forcing doors, and wait for professional rescue teams.