Connect with us

Kuwait

കുവൈത്തില്‍ ബലിപെരുന്നാള്‍ അവധി മെയ് 26 മുതല്‍ 31 വരെ

ജൂണ്‍ ഒന്നുമുതല്‍ കുവൈത്തിലെ എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍ കാര്യാലയങ്ങളും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പുനരാരംഭിക്കും.

Published

May 20, 2026 11:40 am |

Last Updated

May 20, 2026 11:40 am

കുവൈത്ത് സിറ്റി | കുവൈത്തില്‍ ബലിപെരുന്നാള്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മെയ് 26 മുതല്‍ 31 വരെയുള്ള ആറു ദിവസമായിരിക്കും അവധി.

തുടര്‍ന്ന് ജൂണ്‍ ഒന്നുമുതല്‍ കുവൈത്തിലെ എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍ കാര്യാലയങ്ങളും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പുനരാരംഭിക്കും.

ഇന്ന് ചേര്‍ന്ന കുവൈത്ത് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം.

 

Related Topics:

Latest

Kuwait

കുവൈത്തില്‍ ബലിപെരുന്നാള്‍ അവധി മെയ് 26 മുതല്‍ 31 വരെ

National

പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ സര്‍ക്കാരിനെതിരെ ടി എം സി പ്രക്ഷോഭത്തിന്; കേന്ദ്ര ഭരണത്തില്‍ നിന്ന് ബി ജെ പിയെ പുറത്താക്കുമെന്ന് മമത

Kerala

യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ്സ് പ്രവര്‍ത്തകരെ ഗണ്മാന്മാര്‍ മര്‍ദിച്ച സംഭവം: എസ് ഐ ടി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

National

ഡല്‍ഹിയില്‍ 22കാരനെ അജ്ഞാതര്‍ വെടിവച്ചു കൊന്നു

National

മോദിക്ക് ഇറ്റലിയില്‍ വന്‍ സ്വീകരണം; പ്രധാനമന്ത്രി ജോര്‍ജിയ മെലോനിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

International

മോദിയെ 'പാമ്പാട്ടി'യായി ചിത്രീകരിച്ചുള്ള കാര്‍ട്ടൂണ്‍; പ്രതിഷേധം വ്യാപകം

Kerala

കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ബസുകളില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് സൗജന്യയാത്ര; നിര്‍ണായക യോഗം ഇന്ന്