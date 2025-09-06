Connect with us

Kerala

കൊല്ലത്ത് ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂക്കളമിടുന്നതിനെ ചൊല്ലി തർക്കം: 27 ആർ എസ് എസുകാർക്കെതിരെ കേസ്

കലാപം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഓപറേഷൻ സിന്ദൂർ എന്നെഴുതി ക്ഷേത്രമുറ്റത്ത് ഇട്ട പൂക്കളം നീക്കം ചെയ്യിച്ച് പോലീസും ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതിയും

Published

Sep 06, 2025 4:57 pm |

Last Updated

Sep 06, 2025 5:01 pm

കൊല്ലം | കൊല്ലം മുതുപിലാക്കാട് പാർഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂക്കളമിടുന്നതിനെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കത്തിൽ ആർ എസ് എസ് അനുഭാവികളും പ്രവർത്തകരുമായ 27 പേർക്കെതിരെ ശാസ്താംകോട്ട പോലീസ് കേസെടുത്തു. കലാപം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ക്ഷേത്രമുറ്റത്ത് രാഷ്ടീയ പാർട്ടിയുടെ ചിഹ്നമുള്ള പൂക്കളമിട്ടെന്നാണ് കേസ്. ഓപറേഷൻ സിന്ദൂർ എന്നെഴുതി ക്ഷേത്രമുറ്റത്ത് ഇട്ട പൂക്കളം നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ഭരണ സമിതിയും പോലീസും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിൽ ഛത്രപതി ശിവജിയുടെ ചിത്രമുള്ള ഫ്‌ളക്‌സ് സ്ഥാപിച്ചെന്നും എഫ്‌ ഐ ആറിൽ പറയുന്നു. ക്ഷേത്രഭാരവാഹികളുടെ പരാതിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പോലീസ് കേസെടുത്തത്. ഓപറേഷൻ സിന്ദൂറിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ കൊടിയും ചിത്രവും ഉപയോഗിച്ചതിനെയാണ് എതിർത്തതെന്നും ഭരണ സമിതി വ്യക്തമാക്കി.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Ongoing News

അബുദാബി ഗ്രാൻഡ് മീലാദ് മജ് ലിസിന് പ്രൗഢ സമാപ്തി 

Kerala

വാഹനാപകടത്തില്‍ ചികിത്സയിലിരുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ മരിച്ചു

Kerala

കുന്നംകുളം കസ്റ്റഡി മര്‍ദനം: നാല് പോലീസുകാരെ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തു

National

സുന്നി സംഘടനകളുടെ ഐക്യം വിളിച്ചോതി ബെംഗളൂരുവില്‍ മഹാ നബിദിന സമ്മേളനം

Kerala

ഇന്ത്യയില്‍ ശിശു മരണ നിരക്ക് യു എസിനെക്കാള്‍ കുറവ്; ഏറ്റവും കുറവുള്ള സംസ്ഥാനം കേരളം

Ongoing News

പുലിക്കളി: തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചക്ക് ശേഷം തൃശൂർ താലൂക്കിൽ അവധി

Kerala

കൊല്ലത്ത് ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂക്കളമിടുന്നതിനെ ചൊല്ലി തർക്കം: 27 ആർ എസ് എസുകാർക്കെതിരെ കേസ്