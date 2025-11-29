Eranakulam
മുനമ്പം ഭൂസമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനം; സമരസമിതിയിൽ പിളർപ്പ്; ഒരു വിഭാഗത്തിന് ബി ജെ പി പിന്തുണ
കൊച്ചി | 414 ദിവസമായി തുടരുന്ന മുനമ്പത്തെ വഖഫ് ഭൂമി സമരസമിതിയിൽ പിളർപ്പ്. സമരം താൽക്കാലികമായി അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ഭൂസംരക്ഷണ സമിതിയുടെ തീരുമാനത്തെ എതിർത്ത് ഒരു വിഭാഗം നാളെ മുതൽ ബദൽ സമരം തുടങ്ങുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ വിഭാഗത്തിന് ബി ജെ പി പിന്തുണ നൽകും.
വഖഫ് പരിധിയിൽ നിന്ന് ഭൂമി പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുകയും ക്രയവിക്രയ അവകാശം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വരെ പോരാട്ടം തുടരുമെന്നാണ് വിമത വിഭാഗത്തിൻ്റെ നിലപാട്. സമരം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ജനങ്ങളോടുള്ള ചതിയാണെന്നും ചിലരുടെ മാത്രം അജണ്ടയാണെന്നും ഇവർ ആരോപിച്ചു. ഞായറാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക് പുതിയ നേതൃത്വത്തിൽ സമരം ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
റവന്യൂ അവകാശങ്ങൾ തിരികെ ലഭിക്കും വരെ യഥാർഥ മുനമ്പം ജനതയുടെ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷോൺ ജോർജ് വ്യക്തമാക്കി. ഭൂസംരക്ഷണ സമിതിയിലെ ചിലർ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഡീൽ ഉറപ്പിച്ചോ എന്നും, നിയമപരമല്ലാത്ത ഭൂമി വെളുപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും അദ്ദേഹം സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
അതേസമയം, ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിലൂടെ കരമടക്കാനുള്ള അനുമതി ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ, സർക്കാരിൻ്റെ ഉറപ്പുകൾ വിശ്വസിച്ച് സമരം നാളെ ഉച്ചയോടെ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് മുനമ്പം പള്ളി സഹവികാരി ഫാദർ മോൻസി വർഗീസ് അറിയിച്ചു. മന്ത്രി പി രാജീവ്, വൈപ്പിൻ എം എൽ എ. കെ എൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ ഇന്ന് സമരപ്പന്തലിൽ എത്തുമെന്നും നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്ക് നാരങ്ങാനീര് നൽകി സമരം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.